مؤخراً أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القطاع دخل موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا. وبحسب تقييمات الصحة، فإن الموجة ستكونّ أعنف من الموجات الماضية، كون أغلب الإصابات المسجلة هي بـ"متحور دلتا"، وهو متحور ينتشر بشكل أوسع من السلالات الثانية.

ما يعمق أزمة فيروس كورونا في غزة، ويعطل السيطرة عليها، الاكتظاظ السكاني بالدرجة الأولى، إذ يمثل قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته الـ 360 كيلو متر مربع، ويسكنه ما يزيد عن مليوني نسمة، واحداً من أكثر المناطق في الكثافة السكنية. ويمثل ذلك عقبة رئيسة في السيطرة على الوباء، نظراً لأن الحالة المادية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، تمنعهم من الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويقول الشاب يزن الديراوي لوكالتنا، إنه بـ"الكاد يوفر ما تحتاجه عائلته بشكلٍ يومي من خلف عمله في ورشة نجارة". مضيفاً: "من وين بدي أجيب فلوس للكمامات والمعقمات؟!".

إلى جانب ذلك، يعاني قطاع الصحة في غزة من أزمة عميقة ومربكة، إذ عمل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عاماً على إضعاف القطاع الصحي بشكلٍ كبير. خصوصاً مع الحروب الإسرائيلية الـ 4 القاسية التي مرت على غزة طوال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى جولات لا محدودة من التصعيد العسكري.

وبحسب تقارير طبية، منعت هذه الأزمات من تحديث وترميم القطاع الصحي في غزة. إلى جانب منع توريد الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة بشكل مستمر إلى القطاع بفعل الحصار.

موجة ثالثة لـ"كورونا" في غزة

ويشير مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير خلال حديثه لوكالتنا، إن "قطاع غزة دخل رسمياً في الموجة الثالثة من جائحة كوفيد 19"، ويوضح أن ملامحها تبدو "متسارعة الانتشار والتفشي وفق مؤشرات الإصابة التي يجري تسجيلها يومياً".

ويبيّن أن وزارته "تتوقع زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة، وأن تكون الموجه عنيفة". موضحاً أن العامل المحدد في هذه المسألة "هو درجة التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية".

ويلفت إلى أنه على الرغم من أعداد التطعيمات القليلة المتوفرة في غزة، إلا أن" هناك حالة من العزوف لدى المواطنين عن تلقي اللقاح، إثر معلومات مضللة، إذ بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح نحو 135 ألفاً، بنسبة لم تتجاوز 12 % من الفئة المستهدفة".

وأشار إلى أن "مدى انعكاس الموجة الثالثة على مناحي الحياة في غزة، قد تحددها الأيام المقبلة".

وبحسب التقديرات الطبية، ما يميز سلالة "دلتا من فيروس كورونا"، هو سرعة الانتشار، إذ تنتشر بسرعة مضاعفة بنحو 40% عن السلالات المختلفة من الفيروس، وهو ما يشكل مؤشراً خطيراً.

ويؤكد ظهير أن "السبيل الوحيد لمواجهة تفشي الفيروس في غزة، هو التطعيم. وتوفير تطعيمات تكفي لتشكيل مناعة مجتمعية".

(ح)

ANHA