​​​​​​​موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا في فلسطين.. وارتفاع الإصابات في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم، 32 منها في محافظة الخليل، إضافة إلى إصابة في محافظة نابلس، في الضفة الغربية".

وأوضحت الوزيرة مي الكيلة أن 26 إصابة تم تسجيلها في مدينة الخليل، وخمس إصابات في يطا، وإصابة واحدة في السموع، ليصل عدد الإصابات النشطة (التي تتلقى العلاج حاليًا) في محافظة الخليل إلى 209 حالات.

وأضافت: "جرى تسجيل إصابة في نابلس، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 20 حالة".

وبفعل الحالات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية تفشي الجائحة إلى 902 إصابة، من بينها 305 حالات مازالت تتلقى العلاج، و592 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.

وتقدر مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطين تتأثر بموجة تفشي ثانية للفيروس أشد من الأولى.

وفي السياق نفسه، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 20,339 إصابة، في حين سجلت الصحة الإسرائيلية شفاء 15,586 حالة منهم، بالإضافة إلى 304 حالة وفاة.

(ع م)

ANHA