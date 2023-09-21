​​​​​​​موجة رياح في إيران

أعلن المدير العام لمكتب إدارة الأزمات في محافظة سيستان ـ بلوشستان في إيران، اليوم الخميس 21 أيلول، أنه عقب موجة الرياح الجديدة التي ضربت خمس مدن بمحافظة سيستان وبلوشستان (زابل وزهك وهامون وهيرمند ونيمروز)، توجّه إلى المشافي والمراكز الطبية 859 شخصاً، منهم 50 شخصاً لا يزالوا يرقدون في المشفى.

ذكر المدير العام لمكتب إدارة الأزمات بمحافظة سيستان ـ بلوشستان، أن العاصفة التي ضربت محافظة سيستان ـ بلوشستان يوم الثلاثاء 19 أيلول، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، تسبّبت في تأزم حالة 859 شخصاً يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب والعين، الأمر الذي جعلهم يتوجّهون إلى المشافي والمراكز الطبية.

كما قال المدير العام للأرصاد الجوية لمحافظة سيستان ـ بلوشستان، إن رياحاً قوية تصل سرعتها القصوى إلى 104 كيلومتر في الساعة ضربت مدينة زابل منذ يوم الثلاثاء، وأدى الغبار الناتج عنها إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى 800 متر، وكذلك في مدينة زهك بلغت السرعة القصوى للرياح 86 كيلومتراً في الساعة، وانخفضت الرؤية الأفقية في محطة الأرصاد الجوية إلى 500 متر.

وحسب إحصائيات الأرصاد الجوية لهذه المحافظة، ستهب رياح قوية إلى قوية جداً وعواصف ترابية في شمال سيستان ـ بلوشستان حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويحتمل خلال هذه الفترة تزايد الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق وسط وجنوب المحافظة، كما ستهب رياح قوية نسبياً إلى قوية في المناطق الشرقية والغربية من المحافظة.

(س ع)