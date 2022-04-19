​​​​​​​موجة استنكار وغضب في العراق حيال هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان

وقال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، في بيان، إن "القصف الجوي والاقتحام العسكري البري الذي تقوم به القوات التركية في كردستان العراق أمر غير مقبول".

بدوره، ذكر رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي في تغريدة عبر تويتر، أن "استمرار انتهاك تركيا للسيادة العراقية أمر خطير ويقود العلاقات البينية إلى مديات مجهولة".

وتابع: "نستغرب الصمت المريب على هذه التجاوزات، وهي مواقف تثير التساؤل عن مسؤولية الدولة والقوى السياسية لحفظ البلاد وسيادتها"، مضيفاً: "ننصح تركيا بحق الجيرة والدول الاخرى بإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق".

في حين، ندد عراقيون وسياسيون عبر مواقع التواصل الافتراضي، الصمت الحكومي حيال هجمات الاحتلال التركي المتكررة في شمال البلاد، متسائلين "متى توقف حكومة بغداد مهزلة احتلال أردوغان في مناطق اقليم كردستان؟".

ويواصل جيش الاحتلال التركي خرق السيادة العراقية من خلال شن هجمات احتلالية على مناطق في جنوب كردستان، حيث استهدف فجر أمس قرى ومناطق سكنية رافقها تسلل قوات الكوماندوز - بدعم من طائرات الهليكوبتر- إلى مناطق متينا وزاب وآفاشين وباسيان في جنوب كردستان.

وجاء الهجوم بعد 3 أيام من المباحثات التي قام بها رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور بارزاني مع رئيس الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان في تركيا.

(ل د)