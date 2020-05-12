​​​​​​​مواطنون: حان الوقت لنكون يداً واحدة في مواجهة الأعداء

وجاء حديث الأهالي في لقاءات أجرتها مراسلة وكالة أنباء هاوار، لاستطلاع آراء الناس في الشارع، حول الجهود المبذولة في توحيد الصف الكردي في روج آفا.

وعدّ المواطن فيصل محمد أن "توحيد الصف كردي مهم جداً وضروري بالنسبة للشعب كردي في أجزاء كردستان الأربعة".

وأضاف "كان يتوجب على الأحزاب السياسية الكردية تحقيق الوحدة فيما بينها منذ القدم، لأنها الحل الوحيد لإنهاء جميع الخلافات ومواجهة التحديات".

وفي سياق متصل، قال درغام بصراوي بأن "توحيد الصف الكردي وتشكيل مرجعية سياسية موحدة أمر مهم جداً في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وكان يتوجب على الأحزاب الكردية أن تكون يداً واحدة منذ القدم".

وتابع "يتوجب علينا نحن الكرد أن نحل جميع المشاكل بيننا، ونحل الخلافات الحزبية الضيقة لنتمكن من نيل حقوقنا ويصبح لدينا رؤية سياسية موحدة لمختلف القضايا".

وأعربت خانم حسن عن أملها في تحقيق الوحدة الكردية وترجمة الجهود المبذولة على أرض الواقع بتحقيق الوحدة، وأكملت قائلة "لن ننتصر إلا باتحادنا من القلب والروح".

وشددت خانم على ضرورة توحيد الصف الكردي في ظل التهديدات التي يتعرض لها الكرد، واختتمت قائلة "كفى، للأعداء من التلاعب بمصير الكرد، لقد حان الوقت لنكون يداً واحدة في مواجهة الأعداء ونيل حقوقنا".

هذا وما تزال الأصوات المطالبة بتحقيق الوحدة الكردية بين الفرقاء الكرد في روج آفا تتعالى بين الحين والآخر، لكن إلى الآن لم تترجم أية محاولة إلى واقع، وما يزال الانقسام في الآراء والتوجهات سيد الموقف لدى الأطراف الكردية عامة.

(ج)

ANHA