​​​​​​​مواطنون: التّقارب يسرّ القلوب وعلى الأحزاب البحث عن نقاط مشتركة لتحقيق الوحدة

عندما يتعرّض شعبٌ ما إلى تهديدات خارجية من دول تحتل أراضيها, تتوحّد القوى السياسية ويتوحّد خطابها من أجل التصدي للتهديدات ومواجهتها بشكلٍ واسع وكامل, ولكن مع تعرّض جميع أجزاء كردستان للتهديدات والاحتلال والاضطهاد لم تتّحد إلى الآن الأحزاب الكردية وبقيت مشتتة.

وينادي السياسيون والمثقّفون والفنّانون بشكلٍ دؤوب للوحدة الكردية المرتقبة, وخاصّة بعد مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الداعية لوحدة الصف الكردي, وفي الأيام الأخيرة شهدت مفاوضات مباشرة بين أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتّحاد الديمقراطي دون التصريح عمّا إذ ما تكلّلت المبادرة بالنجاح أو لا.

ويطالب الشعب الكردي المجلس الوطني الكردي بالخروج من الائتلاف السوري, الذي كان السبب الأساسي لتشريد الكرد واحتلال أراضيهم في سري كانيه وعفرين والمناطق الأخرى في روج آفا, ولكن حتّى هذا الوقت المجلس الوطني موجود ضمن الائتلاف.

وكالة أنباء "هاوار" أجرت لقاءات مع مواطني ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، الّذين أعربوا عن آملهم بتحقق وحدة الصف الكرديّ.

يقول المواطن برور ميدي، "بخصوص نداء القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية من أجل وحدة الصّفّ الكرديّ "كانت خطوة مهمّة، لأنّه في الوقت الحالي الشعب الكردي يحتاج إلى وحدة الصفّ".

على الأطراف السّياسيّة أن تبحث عن نقاط مشتركة وتتّفق

ولفت ميدي إلى إنهاء حالة التشتّت التي يعيشها الشعب "ينبغي على جميع الأطراف السياسية، في كردستان أن تتّفق وتبحث عن نقاط مشتركة لخطو خطوات نحو بناء وحدة كردية تحقّق آمال الشعب المتطلّع إلى الوحدة كي ينتهي من حالة التشتت التي يعيشها، وعلى الإدارة الذاتية أن تدخل كطرف مساعد لحلّ النزاعات بين الجهات السياسية الموجودة في مناطق إدارتها".

تقارب PYD و ENKSتسر القلوب

وأشار ميدي إلى أنّه منذ أيام ومواقع التواصل الاجتماعي تضجّ بأخبار تتحدّث عن تقارب سياسي بين PYD و ENKS بوساطة أمريكيا "وهذه الأخبار تسرّ القلوب، ورأينا كيف الشارع الكردي كان مرحّب بهذه الخطوات التي يرى فيها الأمل بوحدة كردية قريبة".

الوحدة حلم قديم وليس وليد اليوم

ومن جانبه قال المواطن سليمان حاج علي: "تحقيق الوحدة الكردية هو حلم قديم وليس وليد اليوم، الحقيقة كلّنا نحلم أن نرى الكرد كأخوة يعملون ويحققون معاً كردستان، وسابقاً دعت أطراف كثيرة للوحدة، لكن لم تحقق خطوات فعلية في هذا الخصوص، وجاءت مبادرة مظلوم عبدي كبارقة أمل لكل الكرد".

ونوّه علي، أنّهم يرون ويدركون أنّ مظلوم عبدي يحاول أن يجمع الصوت الكردي في بوتقة واحدة "ليحقّق حرّيته وخلاصه، كي يستطيع أن يظهر للعالم بصورة الشعب الواحد قلباً وجسداً".

ومن جانبه بيّن المواطن حسين برو، أنّهم كبروا على أمل أن يروا كردستان موحّدة "لأنّ الدول الاستعمارية مزّقت كردستان إلى أربعة أجزاء، ومزّقت الشعب الكردي إلى مئات الأجزاء".

بالوحدة الكردية سنحرّر أرضنا من الاحتلال التّركيّ

واختتم برو حديثه بالقول: "لن يلم شتاته إلّا وحدة موقف الكردي في مواجهة أطماع تركيا وشبهاتها، ومبادرة مظلوم عبدي جعلت الدم يتدفّق في عروقنا، وعدنا لنتنفّس على أمل أن تتحقّق هذه الوحدة التي فقط بفضلها نحرّر عفرين وسري كانيه وكرس سبي وكل مناطقنا المحتلّة".

(هـ ن)

ANHA