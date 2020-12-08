​​​​​​​مواطنون: على الديمقراطي الكردستاني ألاّ يتعامل مع سفاح الكرد

تتواصل المواقف الرافضة لتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في الأوساط الكردية.

وأشار المواطن فراس شرف إلى أن وقوف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية ليس من مصلحة الكرد، ونرى اليوم أن الفاشية التركية تستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني كأداة لتنفيذ مخططاتها في إشعال الحرب ضد الكريلا".

وتابع شرف: "هدف الاحتلال التركي واضح، فهو يسعى إلى إبادة الكرد، وأفعال الحزب الديمقراطي كردستاني تثبت أنه لا يفكر بالقضية الكردية".

وانتقد دلوفان حمو استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتعاون مع الدولة التركية: "سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تخدم مصلحة الكرد، لأنه يستمر بعلاقاته مع سفاح الكرد، أي الدولة التركية، من خلال الزيارات المستمرة بينهم، والجلوس إلى طاولات التفاوض على حساب دم الشعب الكردي".

وأضاف حمو "يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني قطع علاقاته مع تركيا".

أحمد قادر قال: "الاحتلال التركي هو نظام فاشي، يضرب المكتسبات التي حققها الشعب الكردي خلال ثورته، علينا أن نخرج من إطار العداوة وأن ندعم وحدة الصف الكردي".

(م)

ANHA