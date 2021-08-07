​​​​​​​مواطنون يشددون على ضرورة التكاتف لصد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا بشكل شبه يومي إلى هجمات تركيا ومرتزقتها بعد احتلال مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي بين عامي 2018 – 2019 .

حيث تشهد القرى والنواحي الآهلة بالسكان والتي تقع على خطوط التماس مع الاحتلال التركي قصفاً شبه يومي بالأسلحة الثقيلة والصواريخ مما يخلف أضراراً بشرية ومادية.

وكان آخر هذه الهجمات ارتكاب مجزرة بحق عائلة في عين عيسى مؤلفة من الأب و ثلاثة أطفال، وقبلها استهداف طائرة مسيرة تركية في كوباني سيارات تقل مدنيين، وقصف القرى والمدارس ومنازل المدنيين في ناحيتي زركان وتل تمر.

المواطن عز الدين أيوب من مدينة الدرباسية يقول: " إن هدف تركيا من استهداف مناطقنا هو احتلال المنطقة وإفراغها من الكرد على طول الحدود السورية وتوسيع حدودها على حساب الشعب الكردي".

وتابع أيوب:" تركيا تحاول بأي شكل من الأشكال إعادة سلطتها على المنطقة كما كانت أيام السلطنة العثمانية الطورانية باسم الدين الإسلامي"، وأكد" على أردوغان ألا يحلم باحتلال المنطقة فنحن نعلم تاريخه جيداَ هو ليس من المنطقة جاء محتلاً من منغوليا".

وبيّن أن سبب استهداف تركيا للكرد" أن النظام الحاكم في تركيا يخاف من الكرد الذين يطالبون بحقوقهم في أراضي كردستان المحتلة من قبل عدة دول تركيا إحداها، لذلك يعمل على إبادة الشعب الكردي للكف عن المطالبة بحقوقه".

وأشار أيوب " تركيا تحارب الكرد تحت شعار الإسلام عندما قامت باحتلال مناطق روج آفا وتشريد أهلها ونهب ثرواتها ومنازل شعبها واقتلاع الأشجار كما حصل في عفرين.

وتساءل عزالدين أيوب ما هذه القوانين التي يعمل بها أردوغان على أراضي الكرد؟ وأضاف:" يقوم بتهجير الكرد من منازلهم وتوطين أناس من غوطة دمشق وحلب وإدلب مكانهم، هل هذا رئيس؟ بل هو رئيس عصابة يحكم تركيا".

وطالب الشعب الكردي أن يقف صفاً واحداً في وجه الطورانية التركية وقال:" يجب على الشعب الكردي تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي".

وبدوره قال المواطن منيس خليل محمد من قرية جول بصتان التابعة لناحية الدرباسية:" تركيا دولة محتلة وهجماتها وحشية تعمل على احتلال أراضينا وتوسيع أطماعها على حسابنا".

ولفت محمد إلى أن الهجمات تستهدف المدنيين" جميع الهجمات التركية على مناطق روج آفا تستهدف المدنيين بشكل مباشر كما حصل قبل عدة أيام في قرى تل تمر".

ورأى محمد أن "تركيا تحاول توجيه أنظار شعبها إلى حروبها الخارجية للتغطية على الداخل التركي الذي يشهد اعتصامات وأزمة اقتصادية حادة وكذلك المعارضة السياسية لحكمه في سبيل الحفاظ على المناصب والكراسي".

وأشار منيس إلى أن تركيا تستهدف أمن وأمان المنطقة" شمال وشرق سوريا من أكثر المناطق أماناً في سوريا من ناحية الاستقرار الأمني والواقع المعيشي على عكس مناطق المعارضة أو المناطق الخاضعة للحكومة السورية لذلك لا يحلو لتركيا وفصائلها المسلحة هذا الأمر".

فيما رأى المواطن رعد خليل " أن دولة الاحتلال التركي لا تقبل الكرد بأي شكل من الأشكال لذا على الكرد توحيد صفوفهم كون قوتهم تكمن في الوحدة".

وحث على ضرورة دفع عجلة المفاوضات الكردية من قبل القوى والأحزاب السياسية للوقوف في وجه المخططات التي تستهدف الشعب الكردي.

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ANHA