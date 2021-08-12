​​​​​​​مواطنون يعتبرون مجزرة قونيا مؤشراً خطيراً على تصاعد الفاشية ضد الكرد ويدعون للوحدة

تواصل دولة الاحتلال التركي مجازرها بحق الشعب الكردي في إطار سعيها إلى إبادته، أمام أنظار المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال كل إبادة يتعرض لها الكرد أين ما وجدوا.

يأتي هذا وسط وضع السلطات التركية استهداف الكرد على رأس أولوياتها في باكور كردستان عبر خلاياها وأعضاء حربها الخاصة.

حرب إبادة ضد الكرد بمشاركة المجتمع الدولي

وحول الهجمات الممنهجة التي يشنها الاحتلال التركي ضد الكرد، أكد قاسم قاسم وهو من أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، أن هذه الهجمات تأتي في سياق إفناء وإبادة الشعب الكردي، قائلًا: "ما حصل في شنكال وروج آفا وباشور كردستان سياسة فاشية تتبعها تركيا ومرتزقتها ضد الكرد".

وتابع "يشارك في هذه الجريمة المجتمع الدولي الذي يقف صامتاً أمام جرائم تركيا بحق الكرد"، مؤكداً أنها حرب إبادة تحصل بيد البيادق التركية وبموافقة دولية، مشيراً أن المجتمع الدولي يخلّ بقراراته ومواثيقه وينفذها وفقاً لأجندته.

استهداف العوائل الكردية بيد المتعصبين الأتراك مؤشر خطير

من جهتها، طالبت المواطنة ياسمين حسن، الكرد برص صفوفهم، وذلك لسد الطريق أمام المحاولات الهادفة لإبادة شعوب المنطقة، وقالت: "إن مقتل عوائل كردية على يد بعض المتعصبين الأتراك مؤشرٌ خطير".

وأعربت ياسمين عن استنكارها الشديد لما يتعرض له الكرد في تركيا وباكور كردستان من سياسة عنصرية، وجددت مطالبتها للكرد بالخروج إلى الساحات والتعبير عن رفضهم لما يتعرضون له من إبادة جماعية.

وارتكبت مجموعة من المتعصبين الأتراك وبتعليمات مباشرة من الدولة التركية مجزرة بحق أسرة كردية في مدينة قونيا التركية راح ضحيتها 7 أفراد، وذلك 30 تموز المنصرم.

على المجتمع الدولي تبيان موقفه مما يجري بحق الشعب الكردي

بدوره، قال سراج محمد إن الدولة التركية تسترخص الدم الكردي منذ قرون، وتمارس حرب الإبادة بحقه.

وطالب الشعب الكردي بتوحيد صفوفه والمطالبة بحقوقه المشروعة، كما طالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتبيان موقفه مما يجري بحق الشعب الكردي.

(س ر)

ANHA