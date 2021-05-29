​​​​​​​مواطنون من منبج يدينون استمرار قطع مياه الفرات ويدعون المجتمع الدولي للضغط على تركيا

منذ أكثر من نصف عام والدولة التركية تحبس مياه نهر الفرات عن سوريا، والتي استهدفت بذلك المواطن السوري مباشرةً في قوته اليومي، وكل ذلك دون أي ردة فعل تجاه هذه الأفعال التي ترتقي لجرائم حرب، من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

وحول هذا الموضوع قال رشيد الأحمد أحد مواطني مدينة منبج التي تضررت بفعل حبس تركيا لمياه الفرات: " الدولة التركية حاربتنا منذ تدخلها في سوريا وسرقت المعامل وقتلت الأطفال، ولكنها لم تستطع أن توقف مشروع الإدارة الذاتية التي التفت حولها كافة مكونات الشعب، لذا أكملت تركيا حربها عبر قطع المياه هذه المرة" .

وطالب رشيد الأحمد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالخروج عن صمتهم وإيقاف الدولة التركية عند حدها وإجبارها على التقيد بالمواثيق والاتفاقات الدولية وإطلاق حصة سوريا من المياه".

بدوره قال جمال الحجي وهو مواطن من منبج: "إن السياسة التي تمارسها الدولة التركية من خلال حبسها لمياه نهر الفرات وتعطيش الشعب السوري، تهدف من خلالها إلى ضرب القطاع الزراعي والصناعي والصحي والخدمي وتهديد الأمن الغذائي للمنطقة التي باتت تزدهر لاعتمادها على ذاتها في تأمين مواردها الذاتية".

واختتم جمال الحجي حديثه بالقول: "الدولة التركية الفاشية تقوم بهذا العمل الإرهابي الممنهج لتعطيش الشعب، وعليه نناشد الأمم المتحدة والمنظمات العالمية للتدخل لإجبار تركيا على فتح المياه وإعادتها إلى وضعها الطبيعي".

(ا ق/ل)

ANHA