​​​​​​​مواطنون كرد: سياسات البرزاني تخدم الدولة التركية وأردوغان

حول تصريح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بشنّ حرب على حركة التحرر الكردستاني في جبال كاري ومناطق أخرى، ومطالبته بإخراج القوت التي تحمي الكرد من مناطق باشور استطلع مراسل وكالتنا آراء أهالي حي الشّيخ مقصود.

الكريلا حموا شنكال وباشور من خطر داعش

واستنكرت المواطنة زلوخ أحمد العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية الهادفة لمحاربة حركة التحرّر الكردستاني، وقالت: "نحن لا نقبل أي اقتتال كردي- كردي؛ لأنّه ليس من مصلحة الشعب الكردي، بل على العكس فهو يخدم مصلحة الدولة التركيّة".

وتقول زلوخ: "لولا قوّات الكريلا لكان مرتزقة داعش سيطروا على باشور كردستان، لكن مقاتلي الكريلا طردوا مرتزقة داعش من منطقة شنكال، وقاموا بحماية الإيزيديّين من الإبادة والمجازر".

وطالبت زلوخ أحمد الحزب الدّيمقراطي الكردستاني: "باللّجوء إلى طاولة الحوار، وأن يوحّدوا صفوفهم لحماية ثقافتهم ولغتهم ومناطقهم من مخططات الدولة التركيّة".

مسعود يتبرّأ من هويته

أمّا المواطنة فائزة خليل فأشارت بالقول: "إنّ مسعود البرزاني يقول بأنّه كرديّ ويتصافح في الوقت نفسه مع أعداء الشّعب الكردي، ويحارب أشقاءه الكرد، فلماذا يتبّرأ مسعود من ثقافته وهويته بهذه الطريقة، فكيف له أن يحارب أخاه الكرديّ الذي كان يحمي الشّعب الكردي في كردستان ثم يدعي أنه مدافع عن الكرد؟".

سياسة مسعود لا تختلف عن سياسة أردوغان

أمّا المواطنة دلشان عثمان فقد ندّدت بتصريحات مسعود البرزاني الداعي إلى إخراج مقاتلي الكريلا من شنكال، وقالت :"سياسة مسعود البرزاني لا تختلف عن سياسة الدولة التركية وعلى رأسها أردوغان، وهذا التصريح دليل على أنّ تركيا طلبت منه إفشال الوحدة الوطنيّة الكرديّة".

(إ)

ANHA