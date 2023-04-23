​​​​​​​مواطنو سري كانيه المحتلة يحتجون لحفر الاحتلال التركي الخنادق في أراضيهم الزراعية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج عدد من أهالي قريتي راوية والعزيزة بريف سري كانيه المحتلة شمال غربي الحسكة في تظاهرة؛ تنديداً بقيام جيش الاحتلال التركي "بحفر خنادق في الأراضي الزراعية التي تبعد عن الحدود التركية بمسافة 300 متر، تعود ملكيتها لسكان القريتين"، المحتلتين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

واعتبر المتظاهرون الذين يحتجون لليوم الثاني على التوالي، حفر الخنادق مشروعاً لتقسيم الأراضي وفرض سيطرتهم وقضم مساحات واسعة لصالح الاحتلال التركي، وعلى إثر ذلك، هاجم المتظاهرون آليات تركية، ورشقوها بالحجارة، لمنع إتمام عملية الحفر.

"فيما طالبت القوات التركية بمؤازرة عسكرية لتفريق التظاهرة"، وفق المرصد.

وفي 21 كانون الثاني الفائت، استولى مرتزقة "السلطان مراد" التابعون لمرتزقة "الجيش الوطني"، على مدرسة قرية السفح جنوب سري كانيه، وحولوها إلى قاعدة عسكرية، بعد أن رفضوا تسليم المدرسة إلى أبناء البلدة لإكمال تعليم أبنائهم فيها.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال التركي ومرتزقته جرائم منافية لمعايير وقيم حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من سوريا.

(د ع)