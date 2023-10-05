​​​​​​​مواطنو شمال وشرق سوريا: ليدرك الاحتلال أن هجماته لا تخيفنا ولن نرضخ أو نترك أرضنا

تستمر دولة الاحتلال التركي، بشن الهجمات على شمال وشرق سوريا واستهداف المنشآت الحيوية في المنطقة، وتهديد حياة المواطنين للخطر.

مواطنون من ناحية عامودا ومدينة الحسكة في إقليم الجزيرة، التي تعرضت فيها عدة مواقع للقصف التركي منذ صباح اليوم، أكدوا أنهم مقاومون ضدها، وأشاروا إلى أن ما تفعله دولة الاحتلال التركي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي هذا السياق، قالت المواطنة مهرجان سليمان من عامودا: "هذه الهجمات عبارة عن جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، فالدولة التركية تهاجمنا باستمرار ونحن في منازلنا وعلى أرضنا، وتتسبّب كل يوم باستشهاد أبنائنا وبناتنا وأقاربنا بطائراتها".

وأعربت مهرجان عن رفضهم لهذه الممارسات والجرائم بحق الشعوب ودعت المنظمات الدوليّة إلى تولّي مسؤولياتها وتابعت حديثها قائلةً: "أين هي منظمات حقوق الإنسان ممّا يحصل؟ ترتكب دولة الاحتلال التركي مجازر يوميّة بحقّ شعبنا وهي تلتزم الصمت".

واختتمت مهرجان سليمان حديثها قائلةً: "سنتمسّك بالبقاء على أرضنا ما دمنا أحياء، وهذه الهجمات لا تخيفنا".

وأشار المواطن مسعود إبراهيم إلى مواصلة النضال ضدّ جرائم دولة الاحتلال التركي وتابع حديثه قائلاً: "تنتقم تركيا من الأهالي بهجماتها الوحشيّة، وتقول إنّها ستقضي على الكرد أينما حلّوا، ولو وُجدت خيمة للكرد على القمر فإنّها ستدمّرها، لذا تنفّذ مخططاتها ضدّ الإدارة الذاتيّة اليوم بغية هذا الهدف، فهي تسعى إلى القضاء على ثقافتنا واقتلاع جذورنا، لكن لتعلم أنّنا لن نرضخ لها يوماً".

من جانبه، أكّد المواطن بركات إبراهيم على الصمود أمام سياسات دولة الاحتلال التركي وهجماتها على المنطقة حتّى النهاية وقال: "لن نخرج من منازلنا حتّى آخر قطرةٍ من دمائنا".

وأشارت المواطنة منور رسول إلى أنّ دولة الاحتلال التركي تسعى بهجماتها على المنطقة، إلى تهجير الأهالي قسراً وتابعت حديثها قائلةً: "لتفهم أنّ هجماتها هذه ستفشل، فنحن لا نفكّر بمغادرة وطننا أبداً".

فيما أدانت المواطنة صباح موسى من مدينة الحسكة، هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وقالت "تصعد دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطقنا، مستهدفة المدنيين والمنشآت الحيوية عبر مسيّراتها".

مؤكدة "لن تخلى عن أرضنا وسنتصدى لهجمات الأعداء دوماً كما تصدينا لها سابقاً، وسنقاوم في وجه كل من يتعدى علينا حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

المواطنة عزيزة أحمد يونس قالت بدورها "ندين الهجمات الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شعبنا من دون أي وجه حق، فلا نقبل بهذه الهجمات".

وأكدت "مهما صعّد الاحتلال التركي هجماته علينا بمسيّراته وكافة أسلحته، لن يتمكن من كسر إرادتنا، سندافع عن أرضنا بكل ما نملك من قوة فلا شيء يخيفنا".

(سـ)

ANHA