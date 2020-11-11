​​​​​​​مواطنو روج آفا يدعون البرزاني لمجابهة الاحتلال بدلاً من إشعال حرب داخلية

تتصاعد آراء الشارع الكردي وتتواصل ردود الفعل الرافضة لتصريح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخير، الذي أعلن من خلاله نيته شن حرب على حركة التحرر الكردستانية، عقب حشد قواته في منطقتي غاري ومتينا.

وعبر أهالي روج آفا عن استيائهم وسخطهم حيال تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني.

إن تطلب الأمر سنتحول لدروع بشرية

المواطن هاشم شويش من مدينة قامشلو قال: "نحن ضد المواقف التي صدرت من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي تدعو إلى الاقتتال الداخلي بين الأطراف الكردية، ولن نسمح بنشوب حرب داخلية بين الأطراف الكردية، إن تطلب الأمر سنتوجه إلى النقاط التي حشد فيها الحزب الديمقراطي قواته وسنتحول لدروع بشرية".

وبيّن شويش: "نحن أخوة ولن نقبل بشيء آخر، ولن نسمح لأردوغان بتحقيق مآربه". ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتوجه إلى طاولة الحوار وأن يفصح عن مطالبه، وقال: "بتوحدنا لن يتمكن العدو منا، ونطالب أهالينا في باشور كردستان بأن يتظاهروا وأن يفعلوا ما بوسعهم، ويتجهوا إلى النقاط الحدودية لإفشال مؤامرات أردوغان، وأن يضغطوا على حكومتهم لعدم الانجرار وراء مخططات تركيا".

الحزب الديمقراطي الكردستاني ينجر وراء مخططات تركيا

المواطن نبيل إسماعيل بيّن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسه يقوم بتصعيد التوتر، ولم يصدر منه إلى الآن أي موقف يدعو إلى الحوار الكردي، أو موقف يدعو لتأسيس كردستان. وأضاف: "الحزب الديمقراطي الكردستاني ينجر وراء مخططات تركيا ولا يتحاور مع الكرد لحل القضية الكردية، لأن جميع قراراته نابعة عن مصالح تركية ولا تعبر عن إرادته المستقلة".

أوضح نبيل بأن البرزاني يستمر في تصعيد التوتر، وقال: "عندما تتجزأ كردستان فإن هذه التجزئة تقع في خدمة الأعداء، يجب على الشعب الكردي أن يكون صاحب موقف واحد، ويستنكروا معاً هذه الخيانة التي تتم بحق الشعب الكردي (في إشارة إلى تصريحات البرزاني)".

أما سميرة محمد فأوضحت: "لا نريد حدوث اقتتال داخلي بين القوى الكردية، ويتوجب على حكومة باشور كردستان أن تقاتل داعش، وأن تتصدى لهجمات الاحتلال التركي التي يشنها على الشعب الكردي، لا أن تشرعن لحرب داخلية بين الكرد".

واستنكرت سميرة تصريح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبينت بأن عليه أن يعود إلى رشده، وقالت: "لأنها تعتبر خيانة بحق الشعب الكردي، وإننا كشعب روج آفا سنتوجه إلى باشور كردستان للوقوف في وجه هذه المؤامرة ولمنع افتعال حرب داخلية".

(م ح)

ANHA