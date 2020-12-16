​​​​​​​مواطنو كركي لكي: يجب أن نكون يدًا واحدة ونساند بعضنا لحماية مكتسباتنا

في ظل الظروف الراهنة في شمال وشرق سوريا، ولاسيما بعد ترسيخ الإدارة الذاتية فيها وتوطيد مبدأ التعايش المشترك، تسعى الدولة التركية إلى خلق الفتن وشن هجماتها الفكرية على المجتمع لضرب قيم ثورة شمال وشرق سوريا.

وعلى ذلك أشار أهالي ناحية كركي لكي إلى أن الحماية يجب ألا تكون ضمن حدود حمل السلاح فقط، بل يجب حماية وصون قيم مكتسبات ثورة روج آفا.

المواطن فيصل كرحو أشار إلى أن " الحماية يجب ألا تكون ضمن حدود حمل السلاح فقط، بل علينا حماية كل القيم في روج آفا من الثقافة والعادات والتقاليد والأخلاق، وعلينا أن نكون واعين لهذه النقاط، لأنه إذا أهملنا هذه النواحي، فإننا سنخسر مكتسباتنا التي حققناها في روج آفا".

ويتابع كرحو حديثه حول حماية الذات من خلال الثقافة واللغة قائلًا" في ثورة شمال وشرق سوريا حافظنا على لغتنا وثقافتنا في المجتمع، وعملنا على تقوية الروابط بين الشعب والمكونات، وذلك من خلال عقد الاجتماعات والندوات التوعية والتكاتف بين بعضنا البعض، وكذلك ارتياد أطفالنا المدارس والتعليم باللغة الأم والتحدث بلغتهم، ونحن نعمل على حماية اللغة والثقافة، وعلى الجميع التكاتف من أجل حماية اللغة والثقافة لأنه بدون ذلك لن يكون لنا دور وقيمة في المجتمع".

أثناء حماية الذات، لابد من تطوير وتقوية المجتمع من الناحية الاقتصادية، و قد افتتحت العديد من المشاريع الاقتصادية والمصانع والمعامل، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية لتحقيق اكتفاء الشعب من داخل شمال وشرق سوريا، حول ذلك يقول كرحو" تم إنشاء المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية في مناطقنا، لأن شعبنا بحاجة إلى ذلك لتحقيق اكتفائه، ونعمل من أجل حماية اقتصادنا والاعتماد على أنفسنا".

أما المواطن محمد صالح من أهالي ناحية كركي لكي فقد أشار إلى أنه " في ظل الظروف الراهنة التي تهاجم فيها تركيا مناطقنا، وتحاول امّحاء فكرنا وثقافتنا وسياستنا ومجتمعنا، علينا أن نكون واعين ونحمي أنفسنا ضد تلك الهجمات، وذلك من خلال نشر الندوات الفكرية والاجتماعات والتوعية بين شعبنا وتطوير أفكارنا لحماية وطننا وتوطيد الحياة المشتركة وأخوة الشعوب ".

إبراهيم نواف من جهته قال " لابد علينا أن نحمي ذاتنا من الهجمات الفكرية والعسكرية، ولاسيما حماية الذات من الاحتلال التركي الذي يسعى دائمًا لزعزعة الفتن بيننا".

وتابع نواف" نحن في شمال وشرق سوريا، بكل المكونات من سريان وكرد وعربن يجب أن نكون يدًا واحدة ونساند بعضنا البعض ونحمي أنفسنا، ونقف في وجه الدول التي تحاول خلق الفتن والعداء بين بعضنا البعض، ويجب على كل فرد أن يجعل من منزله مدرسة لحماية الذات من خلال التدريب والتوعية لحماية قيم ثورتنا التي تشكلت بدماء آلاف الشهداء".

(م ح)

ANHA