​​​​​​​مواطنو دير الزور: نحن متكاتفون ضد أي جهة تفكك وحدتنا في سوريا وجنوب كردستان

تشن دولة الاحتلال التركي في الوقت الحالي هجمات واسعة النطاق على كافة الشريط الحدودي في سوريا والعراق، بالإضافة إلى استهدافها لمناطق الدفاع المشروع بالأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان، بهدف القضاء على إرادة الشعوب واحتلال الأراضي السورية والعراقية.

وشهدت شمال وشرق سوريا مظاهرات في مختلف مناطقها تندد وتستنكر هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، ومناطق الدفاع المشروع، أكد فيها الأهالي على دعمهم لمقاتلي الكريلا الذين يقاومون في الجبال ويدافعون عن مكونات المنطقة.

الرئيس المشترك لمجلس المراشدة في ريف دير الزور الشرقي، أسعد الدخيل، قال "نحن أبناء سوريا كافة وشمال وشرق سوريا خاصةً لا نقبل بهذه الهجمات ولا نقبل بحرب الإبادة التي تقودها دولة الاحتلال التركي بحق مكونات المنطقة، نحن عانينا في السابق من الاحتلال العثماني 400 سنة ولن نقبل به مرة أخرى في مناطقنا".

وأكد أسعد الدخيل "الشعب السوري منذ قديم الزمان هو شعب واحد على الأرض السورية ولم يكن هناك أي تفرقة أو عنصرية بين العربي والكردي والمسيحي والشركسي والدرزي والعلوي والسني والشيعي"، وأضاف "تربينا وترعرعنا في مجتمع موحد وعاش حياته بتجانس واشتراكية، والدليل على ذلك لو أخذنا الحسكة كمثال، فإن العربي والكردي والإيزيدي والشركسي يتشاركون المصالح والأعمال فيما بينهم، ولم نسمع قط أي دعايات عنصرية فيما بين هذه المكونات".

وأوضح الدخيل "سوريا على العموم وشمال شرق سوريا على الخصوص تتعرض للتهديد من عدة أجندات إقليمية ودولية تحاول بسط سلطتها وهيمنتها على المنطقة ونهب خيراتها وتشريد وتجويع أهلها".

وأكد الدخيل "نحن على استعداد تام، كباراً وصغاراً، شيباً وشباباً، نساءً وأطفالاً، وسنحمل السلاح للدفاع عن مناطقنا بكل ما أوتينا من قوة، وبتكاتفنا ووحدتنا وبإرادتنا سنقف ضد كل الهجمات والمؤامرات التي تحاك ضدنا".

وتساءل الدخيل أين الأمم المتحدة وشعوب العالم الحرة وما موقفهم تجاه الظلم والانتهاك الذي يطال مناطقنا، وأضاف "يجب أن يُبدوا موقف صريح ويقفوا بوجه الاحتلال التركي الذي يقصف مناطقنا ويشرد ويخطف ويهجر شعبنا في المناطق المحتلة".

بدوره، أوضح الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الوسطى في ريف دير الزور الشرقي، عبد العزيز العوجان "لاحظنا في الفترة الأخيرة ازدياد وتيرة الاعتداءات التركية على مناطقنا في الشمال السوري، وإن شعب شمال وشرق سوريا يرفض أي اعتداء على مناطقه ويهدد أمنه واستقراره".

وأكد "نحن الشعب من الكرد والعرب والسريان والآشور والشركس وجميع المكونات في شمال وشرق سوريا لا نقبل أي اعتداء على مناطقنا، فنحن منذ آلاف السنين لحمة واحدة ونحيا تحت سقف أخوة الشعوب والتعايش المشترك".

وبيّن عبد العزيز العوجان "نحن نرفض أي تدخلات خارجية بحق أهالي شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، لأننا مكون واحد ونعمل وفق مشروع واحد، ونؤكد على التمسك بهذا المشروع حتى الرمق الأخير؛ لأننا شعب محب للحرية والتعايش السلمي مع جميع المكونات".

وأكد العوجان "نحن نقف مع أي مقاومة شعبية تسعى للحرية والكرامة ومع قوات سوريا الديمقراطية ضد جميع التدخلات التركية على مناطقنا ونقف وقفة واحدة ضد أي خطر يهدد شمال وشرق سوريا".

وفي ختام حديثه، دعا العوجان جميع المنظمات الإنسانية والعالمية وهيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية للتدخل الفوري والسريع وأخذ موقف حاسم تجاه الهجمات التركية على سوريا والعراق.

(خ)

ANHA