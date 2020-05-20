​​​​​​​مواطنة: الاحتلال التركي يقصف قرانا حتى في ساعات الإفطار والسحور

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف قرى عيسى وكري سبي/ تل أبيض في شمال وشرق سوريا تزامناً مع شهر رمضان، بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي أفاد بها مراسلونا من المنطقة، أن الاحتلال التركي يقصف يومياً وبشكل عشوائي قرية بئر زنار التابعة لكري سبي/ تل أبيض، الأهلة بالسكان ويستهدف منازل المدنيين.

أهالي قرية بئر زنار نددوا بالهجمات وناشدوا الرأي العام التدخل لوقف الهجمات.

المواطنة عائشة شيخ محمد إحدى ساكنات قرية بئر زنار، البالغة من العمر 70 عاماً، أفادت أنّ مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون القرية ليلاً نهاراً، وخاصة في ساعات السحور والإفطار.

وأشارت إلى أن إحدى قذائف الاحتلال أصابت منزلها ودمرته، وقالت "ما زلنا في خطر".

وناشدت عائشة شيخ محمد الرأي العام التدخل لوقف الهجمات التي تهدد حياة أهالي القرية والمنطقة.

(س و)

ANHA