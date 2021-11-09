​​​​​​​مواطن من تربه سبيه يفقد حياته تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية

وكانت قوات الحكومة السورية قد اعتقلت في شهر أيلول عام 2019 المواطن إبراهيم حمزة النزال وابنة أخيه هند محمد النزال من ذوي الاحتياجات الخاصة "صماء" من أهالي قرية حسو رطلة التابعة لناحية تربه سبيه أثناء توجههما من العاصمة السورية دمشق إلى إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا، وتم اعتقالهما بحجة الدخول إلى مناطق سيطرة الحكومة عن طريق التهريب كون ابنة أخيه لم يكن معها هوية.

ورغم محاولات الأهل إثبات هوية الفتاة وأنها مسجلة ولم تحصل على الهوية السورية بعد إلا أن قوات الحكومة وبدون أي محاكمة احتجزت الفتاة 8 أشهر، فيما نقل المواطن حمزة إبراهيم إلى سجن صيدنايا العسكري.

ويوم أمس أبلغت الحكومة السورية ذوي حمزة إبراهيم أنه فقد حياته في السجن دون توضيح أسباب الوفاة، كما امتنعت عن تسليم الجثة إلى ذويه، فيما أكد مصدر من العائلة لوكالتنا أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب ولم يتم تسليمهم الجثة حتى لا يتم الكشف عن آثار التعذيب على جسده.

وافتتح ذوو الفقيد في قرية حسو رطلة 15 كم جنوب ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم عزاء لابنهم اليوم.

يذكر أن إبراهيم حمزة النزال أب لـ 7 بنات وولد، كانوا يعملون في مزارع الغوطة في العاصمة السورية دمشق.

(ر ر/ل)

ANHA