​​​​​​​مواطن من ذوي الهمم يتبرع لمنكوبي الزلزال: مهما كانت المساعدة يمكنها إحياء نفس

وتستمر حملة جمع التبرعات التي أطلقتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومنها حملة تبرع في إقليم الجزيرة، تحت شعار "معاً لأجل الإنسانية"؛ لمساعدة منكوبي الزلزال الذي تأثرت به مناطق عدة من سوريا، 6 شباط الجاري.

ففي الخيمة المنصوبة بناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، تقدم المواطن، إبراهيم الخضير المصاب بضمور في أطرافه السفلية ويعمل على الحلفاوية ذات 3 عجلات؛ ليعيل أسرته.

وفي طريق عودة إلى منزله، صادف خيمة جمع التبرعات لمنكوبي الزلزال، تبرع بما في جيبه لصالح الصندوق.

وقال لمراسلنا الذي يرصد خيمة جمع التبرعات في الناحية: "من واجبنا تقديم المساعدات مهما كانت ظروفنا، فجميعنا معنيون بمساعدة أهلنا، مهما كانت المساعدة صغيرة من الممكن أن تحيي نفساً في حلب أو إدلب".

(م ح)

ANHA