​​​​​​​مواطن من ريف كوباني يفقد حياته برصاص قناصة جيش الاحتلال التركي

وجاء استهداف المواطن محمد أحمد علي عندما كان يقوم بجولة في أرضه الزراعية القريبة من الحدود مع الجانب التركي في قريته كور علي الواقعة غرب مدينة كوباني.

وتمكن أهالي قرية (كور علي) اليوم من جلب جثمانه بعدما استعصى عليهم الأمر يوم أمس، وذلك بسبب إطلاق القناصة الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب منه.

ويبلغ المواطن محمد أحمد علي من العمر 26 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال التركي المدنيين في مدينة كوباني، حيث قصف خلال الشهر الجاري عدة مرات مستخدماً الطيران المسير وبالمدافع مدينة كوباني وريفها وأصيب نتيجة القصف 11 من المواطنين بينهم أطفال ونساء واستشهد آخرون.

(ن ك/ل)

ANHA