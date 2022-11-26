​​​​​​​مواطن استُهدف منزله: لن نخرج من الشهباء إلا إلى عفرين محررة

منذ 19 من شهر الجاري، صعّد جيش الاحتلال التركي من هجماته على شمال وشرق سوريا، بالطائرات الحربية والمسيرّة والمدافع والصواريخ، والتي أسفرت عن أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين.

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، صباح اليوم السبت، ناحية أحرص ومحيطها بالقذائف المدفعية والصاروخية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمنزل أحد مهجري عفرين، المواطن الإيزيدي زهر الدين عبدالو والذي قال: "قصف الاحتلال اليوم قرابة الساعة 5:00 فجراً ناحية أحرص ومحيطها، وسقطت قذيفة صاروخية على المنزل الذي نقطن فيه والتي خلفت أضراراً جسيمة بالمنزل، وكادت أن ترتكب مجزرة بحقنا".

وقال عبدالو: إن "المكون الإيزيدي يتعرض للإبادة من قبل الاحتلال التركي".

وذكر أن "الاحتلال التركي؛ يستهدف التجمعات السكنية بشكل مباشر ومتعمد"، مؤكداً "على البقاء في مناطق الشهباء وعدم الخروج منها إلا إلى عفرين بعد تحريرها".

(ج س/ف)

ANHA