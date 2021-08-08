​​​​​​​مواطن التقى بأوجلان: قال لنا بالإرادة نستطيع أن نخلق من إمكانياتنا البسيطة الكثير من المكتسبات

خلال تواجد القائد عبد الله اوجلان في سوريا ما بين أعوام 1980_1998، حظي الكثير من الأهالي بالالتقاء به والتحدث معه وحتى تلقي التدريبات الأيديولوجية.

ففي عام 1993 التقى المواطن محمد حبش في عقده السابع من ناحية شيه (شيخ حديد) بمدينة عفرين، بالقائد عبد الله اوجلان في الساحل السوري بمحافظة اللاذقية وذلك في اجتماع عقده القائد للأهالي.

وتطرق القائد في الاجتماع الى بداية تأسيس حزب العمال الكردستاني والمضايقات والمخاطر الذي كان يتعرضون له من قبل الحكومة التركية

المرأة... من عادات المجتمع إلى خنادق القتال

وعن دور المرأة الكردية قال حبش "أشار القائد في الاجتماع إلى دور المرأة الريادية في حماية أرضها ومقاومتها في وجه الاحتلال الذي عمد منذ التاريخ إلى طمس دورها وسلب حقوقها، وإن الحرب الخاصة الذي مارس تلك الأنظمة عليها أقتصر دورها في المنزل فقط".

وأضاف حبش "كما رفض القائد أي عنف ممارس على المرأة ودعا المجتمع الخروج من تلك العادات البالية الذي فرضته الأنظمة الاستبدادية والسلطوية".

وأكد حبش بأنه بعد ثورة 19 تموز رأينا كيف استطاعت المرأة الوقوف بوجه الاحتلال في خنادق القتال واتخاذ مكانها في كافة المجالات والأصعدة من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ويعود هذا الانتصار بفضل التدريبات التي تلقتها المرأة من القائد عبد الله اوجلان.

وأكمل حبش "شدد القائد أثناء حديثه إلى أن الشرف ليس مقتصر على المرأة فقط بل شرف وكرامة الإنسان يحدد ماهية تعلقه في أرضه والحفاظ على عاداتهم وثقافتهم ولغتهم والنضال من أجل نيل الحرية والكرامة".

"على الأهالي رفع من وتيرة كفاحهم ومقاومتهم"

وأشار المواطن حبش خلال حديثه الى مطالب القائد برفع من مقاومتهم ونضالهم للوصول الى مبتغاهم، مؤكداً بان القائد كان يحث على مقولة "نستطيع ان نخلق بإمكانياتنا البسيطة الكثير من المكتسبات وذلك بالإرادة والإصرار على المقاومة".

كما دعا القائد عبد الله اوجلان في الاجتماع الى انتهاج الأهالي مبدأ حرب الشعب الثوري في الدفاع عن النفس، وركز على ضرورة تنظيم الأهالي لنفسهم بدأً من العائلة.

وفي نهاية حديثه قال حبش "اتخذت من أيديولوجية القائد اوجلان اساساً لي للوصول الى حرية الشعوب المضطهدة، وعلى هذه الأيديولوجية تابعت اعمالي الجبهوية لنشرها برغم المضايقات التي كنا نواجهها من قبل الأنظمة الحاكمة، كما اعمل منذ ما يقارب 3 سنوات في إحدى كومينات الحي التي تعتبر القاعدة الأساسية لفكر القائد في نشر الديمقراطية والمساواة في المجتمع".

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ANHA