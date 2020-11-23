​​​​​​​مواطن التقى القائد: فكر القائد وحّد مكونات شمال وشرق سوريا

حظي الكثير من أبناء روج آفا بلقاء القائد عبد الله أوجلان، وأصبحت هذا اللقاءات بمثابة انطلاقة نحو حياة وبناء مجتمع حر، والسعي إلى حصول الكرد على حقوقهم.

المواطن عبد الباقي علي، من ناحية الدرباسية، كالآلاف من أبناء المنطقة التقى القائد عبد الله أوجلان، حيث أشار إلى أن كلمات القائد لا تزال عالقة في ذهنه بعد مضي أعوام، وتُطبّق الآن على أرض الواقع.

ويقول المواطن عبد الباقي علي: "في عام 1992 كانت المرة الأولى التي أقابل فيها القائد عبد الله أوجلان في أكاديمية الشهيد عكيد قورقماز في لبنان، كنا مجموعة من 18 شخصاً جميعهم من إقليم الجزيرة".

ويضيف علي، "بقينا هناك مع القائد مدة 24 ساعة، وعلى الرغم من أن المدة كانت قصيرة إلا أننا تعلّقنا بكلماته وأفكاره كثيراً، لأنه صاحب الفكر الحر الذي يريد أن تعيش كافة المكونات بحرية وسلام".

ويلفت عليّ إلى أن فكر وفلسفة القائد أوجلان وحّدت شعوب شمال وشرق سوريا وجعلتها تتكاتف، وتعيش وتحارب جنباً إلى جنب، وخير مثال على هذا تصدّيها لمرتزقة داعش.

ويتذكر علي لقاءه مع القائد قائلاً: "تواضع القائد أوجلان جعلنا نتعلق به أكثر، فهو مناضل يدافع إلى جانب أبناء الشعب الكردي الذي عانى الويلات على أيدي الأنظمة الحاكمة التي تعمل من أجل محو ثقافتهم ولغتهم".

وبيّن علي أن القائد عبد الله أوجلان "تحدث إلينا خلال يوم كامل، وكان إنساناً متواضعاً وصاحب ابتسامة، وهو من جعلنا نتعلق بهذه القضية أكثر، وتعلمنا منه الكثير".

ونوه علي إلى أن القائد طالبهم بالاهتمام بالمجتمع، والحفاظ على العادات والثقافة الكردية، وتابع "كان يقول لنا اهتمّوا بوجهاء عشائر المنطقة، نحن نشاهد ما قاله لنا يُطبّق الآن في مناطق شمال وشرق سوريا".

واختتم عبد الباقي علي حديثه بالقول: "نتمنى أن يكون القائد أوجلان بيننا الآن لأنه صاحب فكر وفلسفة حرة، ولأن فكر القائد لا يتناسب مع سياستها العدائية، فقد قامت دولة الاحتلال التركي وبعض الدول بهذه المؤامرة لمحو جميع المكونات التي تطالب بحريتها وثقافتها".

(هـ ن)

ANHA