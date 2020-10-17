​​​​​​​موالون للحشد الشعبي يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

وقالت السومرية نيوز بأن أعمدة دخان تصاعدت من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد اقتحامه من قبل متظاهرين صباح اليوم السبت.

ويأتي ذلك ردًّا على تصريحات عضو الحزب هوشيار زيباري الذي هاجم خلالها قوات الحشد الشعبي.

وطالب زيباري، قبل يومين، خلال مقابلة على قناة الحرة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنظيف العراق من الحشد الشعبي.

وقال إن أمام الحكومة العراقية فرصة لتفادي عواقب تنفيذ أمريكا قرارها بالانسحاب من العراق، وأوضح أن من “مهام الحكومة العراقية تنظيف المنطقة الخضراء من الوجود المليشياوي الحشدي وتأمين طريق المنطقة الخضراء إلى المطار وتغيير قيادات الحشد الشعبي”.

(ي ح)