​​​​​​​مواجهات واعتقالات عقب اقتحامات إسرائيلية متفرقة في الضفة الغربية والقدس

ذكر نادي "الأسير الفلسطيني"، أن الجيش الإسرائيلي، اعتقل عددًا من المواطنين، عقب اقتحام مناطق مختلفة بالضفة، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد "المستوطنين وجنود الاحتلال".

وأشار النادي في بيانٍ له إلى أن "قوات الاحتلال تواصل مداهماتها واعتقالاتها اليومية للمواطنين والأطفال، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها".

وذكرت تقارير فلسطينية، ان مواجهاتٍ اندلعت مع بين الشبان والجيش الإسرائيلي، عقب الاقتحامات المتفرقة.

ونوهت إلى أن الجيش الإسرائيلي، نفذ 280 اقتحامًا لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال أيلول/سبتمبر الجاري، جرى خلال هذه الحملات، اعتقال 393 فلسطينيًّا، وداهم 117 منزلًا للمواطنين، تخللها "أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل" بحسب ما نقلته المواقع الفلسطينية.

(ع م)

ANHA