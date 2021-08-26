​​​​​​​مؤيد وعدي طفلان فقدا أقدامهما جراء لغم للمرتزقة يحلمان بالسير مجدداً

أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 15عاماً، تحولوا إلى عجزة ومقعدين بعدما خسروا أقدامهم.

فقد تسببت النزاعات والحروب وما يصاحبها من ألغام وقنابل، في إحداث الكثير من الإعاقات بين الأطفال وقتل الملايين منهم، ففي مقاطعة كري سبي منذ أقل من عام فقد نحو 8 أطفال حياتهم نتيجة انفجار ألغام المرتزقة، هذا إلى جانب أن ثلاثة أضعاف هذا العدد معاقين ومصابين خلال فترة الاحتلال منذ البداية وحتى يومنا هذا.

وعلى هذا المسار تزداد أعداد المصابين الذين تبتر أطرافهم بمناطق النزاعات المختلفة في مختلف مناطق سوريا وتزداد معها المعاناة الجسدية والنفسية لهم، فلم يكن يدرك الصديقان مؤيد العلي وعدي إسماعيل أنهما سيفقدان قدمهما وهما يرعيان مواشيهم في القرية.

الطفلان مؤيد العلي الأحمد، وصديقه عدي إسماعيل بركات البالغان من العمر 15 عاماً المنحدران من قرية حيمر جنوب غرب كري سبي/تل أبيض التي تعيش فيها 15 عائلة من عشيرة البوجرادة، إلى جانب الطفلين مصطفى صالح وابن عمه محمد علي الأحمد البالغان من العمر 14 عاماً، اللذان فقدا حياتهما نتيجة انفجار لغم من مخلفات المرتزقة بالأطفال الأربعة عندما كانوا يرعون الأغنام في 17 تشرين الثاني العام المنصرم.

مؤيد وعدي، لم تقتلهم تلك المخلفات مثلما قتلت رفاقهما، ولكن حياتهما قلبت رأساً على عقب بعدما بترت أقدامهما وأصبحا مقعدين في هذا العمر يعجزان في القيام بأصغر عمل، فبعد ما كانت أحلامهما أن يكبروا وينهوا دراستهم، أصبح حلمها الحصول على أطراف صناعية.

استنجاد العائلة للحصول على أطراف صناعية

والد الطفل مؤيد، علي الأحمد يقول "لقد خسرت أحد أطفالي وطفلي الآخر أصبح مقعداَ نتيجة مخلفات الحرب، لقد تدهور وضع ابني النفسي بعدما فقد شقيقه وبتر قدميه".

وتحسر الأحمد على وضع ابنه، وأبناء عمه الذين كانوا معاً، وقال "أصبحت أحلام أطفالهم هي العودة إلى اللعب مع رفاقهم في القرية، حيث يصعب عليهم عندما يرون رفاقهم يلعبون ويركضون وهم مقعدين، ونحن كعوائلهم لا نستطيع مساعدتهم للحصول على أطراف صناعية".

وأضاف "تكلفة كل قدم واحد 8 مليون ليرة سورية ووضعنا المادي سيء جداً".

ما كان عليه لوالد الطفل عدي إسماعيل أن يناشد المنظمات الإنسانية لتقديم الرعاية لهؤلاء الأطفال وتركيب أطراف صناعية لهم.

أما والدة الطفل عدي، خالدية عنتر تقول: "خرج ابني مع رفاقه ليرعوا الأغنام خارج القرية وهو يركض على قدميه، ولكن بعد أن انفجرت فيه إحدى مخلفات الاحتلال بهم هو ورفاقه، عاد ابني وهو مبتور القدمين محملاً على الأيدي، نرى أحياناً بأن الطفلين يجلسان معاً ويتذكران أيامهما وهما يسرحان ويمرحان في القرية على أقدامهم".

وأضافت الأم بأن ابنها حزين على خسارة قدميه ما يؤثر على نفسيته، خاصةً عندما رأى شقيقته التي تبلغ من العمر العام ونصف تمشي على قدميها وهو مقعد، يحزن أكثر عندما يرى رفاقه في القرية يلعبون ويذهبون إلى المدرسة وهو يعتبر نفسه معاق لا يستطيع العيش بهذه الحالة وهو في هذا العمر.

تتمنى الأم خالدية أن ترى طفلها يمشي، مستنجدة بالمنظمات الإنسانية وحقوق الطفل أن يدعموا هؤلاء الأطفال من الناحية المعنوية والنفسية ويقدموا لهم الرعاية اللازمة في ظل الحرب وفي مناطق النزاعات.

الحسرة..

يعيش الطفلان مؤيد وعدي حالة مأساوية وهما مقعدان مبتورا القدمين، فهما يعبران عن حزنهما لبتر قدميهم وعن حسرتهم لأيامهم الماضية.

كانت أحلام الطفلين كثيرة، ولكن أصبح حلمهما وأمنياتهما الوحيدة الآن هي الحصول على أطراف صناعية فهل من مستجيب؟

وبحسب الإحصائيات التي تم توثيقها من قبل وكالتنا فإن عدد الشهداء المدنيين من الـ17 تشرين الأول العام المنصرم ولغاية الـ4 من آب أغسطس الجاري بلغ 13 مدنياً في قصف الاحتلال التركي على القرى الأهلة بالسكان وهم كل من: "حاتم زيدان المستو(7 سنوات)، محمد خلف سليمان (36 سنة)، مصطفى صالح الأحمد(16 سنة)، مؤيد علي الأحمد(16 سنة)، يوسف عبدو معمو(31 سنة)، مصطفى عبدو معمو(55 سنة)، أحمد إبراهيم الرحيم(12 سنة)، إيمان صالح السمعو(21 سنة)، محمود حميدي الخليل(13 سنة)، زيد خلف العيسى(54 سنة)، زياد زيد خلف(12 سنة)، هدى زيد خلف(9 سنوات)، منى زيد خلف(7 سنوات).

أما بالنسبة للجرحى، فمنذ الـ 16 من تشرين الثاني العام المنصرم ولغاية الـ 4 من آب أغسطس الجاري، فقد وصل عددهم إلى 17 جريحاً نتيجة قصف الاحتلال.

(ج)

ANHA