​​​​​​​مؤتمر ستار: تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية

أصدر مجلس مؤتمر ستار، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، أدان فيه تشديد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، جاء في مستهله: "تستمر السلطات التركية، وسط صمت واضح من قبل المعنيين بالشأن الدولي والإنساني، في سياسات الإنكار والتجريد بجميع الوسائل، لمنع لقاء القائد مع محاميه وعائلته. إن تشديد العزلة الممنهجة المفروضة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان هي خرق واضح وانتهاك لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".

وتابع البيان "قامت الدولة التركية بتمديد العزلة الانضباطية المفروضة على القائد أوجلان منذ أعوام، لمدة ستة أشهر أخرى، منتهكةً بذلك جميع قوانين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وكافة الأعراف الدولية والإنسانية التي تحدد معايير معاملة المعتقلين السياسيين في حصولهم على كافة حقوقهم، كحقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقت، والدفاع عن أنفسهم والاستعانة بالمحامين، والحق في الحصول على المعلومات عن حقوقهم، والاتصال بالعالم الخارجي، وزيارة الأسرة وتبليغهم بالمكان الذي تم نقلهم إليه. والحقّ في الاتصال. والحقّ في أن يكونوا قريبين من الأسرة، وفق القواعد النموذجية لمعاملة المعتقلين السياسيين واحترام حقوقهم دون تمييز، ومع أنها من الموقعين على قانون "حق الأمل" الذي يمنح الحرية للمعتقلين حسب القانون الدولي".

وأضاف "تضرب الدولة التركية هذه الاتفاقات والمواثيق بعرض الحائط، من خلال سياسة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، محاوِلة كسر إرادة الشعب الكردي والشعوب المناضلة من أجل الحرية في عموم المنطقة، إلا أن هذه السياسة الإنكارية بحق الشعب الكردي في شخص القائد لن تثني من العزيمة والإصرار من أجل رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الذي عمل دائماً من أجل إحلال السلام والديمقراطية لكافة شعب المنطقة ويبدي مقاومة تاريخية في سجون الفاشية التركية".

وأدان البيان "السياسة الإنكارية بحق إرادة الشعوب المتمثلة في شخص القائد آبو"، وشجب "الصمت الدولي المقيت تجاه هذه السياسة العدائية".

طالب البيان "الدولة التركية بإنهاء العزلة المفروضة على القائد المفكر عبد الله أوجلان، والكشف عن وضعه الصحي، ومنحه الحرية الجسدية".

وناشد البيان "جميع المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيبCPT بالتدخّل الفوري والقيام بمسؤولياتها؛ لإنهاء هذه العزلة اللا إنسانية والمنافية لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

كما ناشد "جميع الشعوب التواقة للحرية وجميع النساء في العالم، النزول الى الساحات والمطالبة بالحرية للقائد عبد الله أوجلان قائد الإنسانية والسلام".

(ل م)

ANHA