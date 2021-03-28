​​​​​​​مؤتمر ستار: تركيا بيّنت حقدها وكراهيتها تجاه المرأة الكردية بشخص جيجك كوباني

أدلت منسقية مؤتمر ستار بيانًا إلى الرأي العام استنكرت من خلالها الحكم الذي صدر بحق جيجك كوباني، وذلك في ساحة المرأة الحرّة بمدينة كوباني.

وشارك في البيان العشرات من عضوات مؤتمر ستار وعضوات الأحزاب السياسية في مقاطعة كوباني ووالدة جيجك.

ورفعت المشاركات خلال البيان صور المعتقلة في السجون التركية جيجك كوباني وأعلام مؤتمر ستار.

وقرأت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني مادلين شيخ خضر البيان باللغة الكردية، وجاء في نص البيان:

"في المرحلة التي طهرت الأرض من التنظيمات الإرهابية بفضل دم المرأة الكردية المناضلة التي قدّمت التضحيات في سبيل الأمن والسلم في المنطقة، أظهر العالم بأسره عدم وفاءه لتلك التضحيات، والدليل على ذلك الصمت الدولي والعالمي حيال اعتقال المناضلة جيجك كوباني التي حاربت داعش في الخطوط الأمامية وكانت إحدى المناضلات في سبيل تحقيق السلم.

وأشارت مادلين عبر البيان إلى أنّ الدولة التركية عبر اعتقالها للمواطنة السورية وإصدار حكم المؤبد عليها ارتكبت خطأً فاضحاً وكبيراً للغاية، وأنّها انتهكت واخترقت القوانين الدولية والأخلاقية، لأنّها صدرت حكماً بحق مواطنة بلد آخر وبيّنت حقدها وكراهيتها تجاه المرأة الكردية بشخص جيجك كوباني.

وناشدت مادلين عبر البيان باسم مؤتمر ستار كافّة الناشطات الحقوقيات في العالم وكافّة المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف ضدّ ذلك الحكم التي وصفتها بـ اللاقانوني واللاأخلاقي ورفع صوتهم ضدّها وأن لا يبقوا صامتون حيالها، قائلة "لأنّنا نرى ردّة الفعل تلك سد الدّين الإنساني لتلك المناضلات".

وقالت مادلين في ختام البيان "نؤكّد على تجديد وعدنا بالنضال على خطا المناضلات وأنّه لا يمكن لأي انتهاك من أيّ جهة أن تخمد نار الحرية فينا، ونعاهد شهدائنا والقائد أوجلان والمناضلة جيجك على الانتقام من هؤلاء الأحقاد".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة وثورة المرأة.

(م ع/س و)

ANHA