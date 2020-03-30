​​​​​​​مؤتمر ستار: نطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم قتل النساء وحماية حقوقهن

أصدر مؤتمر ستار بياناً إلى الرأي العام ندّد فيه بقتل وانتحار النساء.

وجاء نص البيان:

"منذ بداية ثورة روج آفا إلى يومنا هذا، كان هناك بلا شك نضال من أجل حقوق المرأة في الحرية والمساواة، ولكن على الرغم من النضال الذي تم خوضه، ونتيجة العقلية الاجتماعية السائدة في المجتمع، وتزويجها وهي قاصر تحت اسم العادات والتقاليد، ما تزال المرأة تواجه القتل والانتحار.

اليوم في كوباني، انتحرت امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً تدعى آميها، لديها ابنة وحيدة، بسبب العقلية الاجتماعية السائدة، فقط لأنها امرأة.

أحياناً تجد المرأة الحل في قتل نفسها، بسبب العنف الممارس عليها، وإننا كمؤتمر ستار نرى هذا خطراً على حياة النساء، ويراه المجتمع مشروعاً لأن المرأة لا تزال تُعامل معاملة الشرف.

كما نجد أن جرائم القتل الذي يمارس بحق النساء، والانتحار قد ازدادت، وأن المرأة تحرم من حقوقها الطبيعية، والسبب في ذلك العقلية السائدة للرجل الذي ينكر وجودها ويطالب بفرض سلطته عليها من أجل أن تفقد هويتها.

ونحن كمنظمة نسائية ندين قتل النساء تحت أي مسمى، يجب عدم قتل المرأة، ويجب ألا تقتل هي نفسها.

ونطالب الجهات المسؤولة وجميع المنظمات محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وحماية حقوق المرأة".

(س و)

ANHA