​​​​​​​مؤتمر ستار: نعزي عوائل ضحايا انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود

أصدرت منسقية مؤتمر ستار بياناً بخصوص انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود بحلب.

وجاء في نص البيان:

"استقبلنا صباحنا هذا اليوم بحادث أليم، حادث انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود والذي كان وجهة لنزوح شعبنا إليه، وخاصة بعد احتلال عفرين. حيث توجه عشرات الآلاف إلى حي الشيخ مقصود.

ولكن على ما يبدو بأن حلب أيضاً لم تصبح مكاناً آمناً لهم. نستطيع القول بأن هذه الحادثة هي نتيجة سياسات الدول المهيمنة التي لم تقدم حلولاً سياسية من أجل إنهاء مأساة شعوب سوريا.

للأسف نتيجة الحرب ولأن المباني أصبحت قديمة في الحي انهار ليلة أمس مبنى كانت تقطنه 5 عوائل، مؤلفة من 21 شخصاً بالإضافة إلى ضيوف قادمين من الشهباء، ونتيجة لذلك فقد 12 شخصاً حياتهم، مع وجود عدد كبير من الجرحى. نحن كمجلس ومنسقية مؤتمر ستار نقف إلى جانب شعبنا المقاوم في عفرين وحلب، وسنحاول في كل مكان أن نداوي جراح شعبنا. كما يجب على الدولة السورية القيام بواجباتها ورفع الحصار المفروض على حلب وشهباء.

وفي النهاية نعزي جميع شعبنا في حلب، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".