​​​​​​​مؤتمر ستار: نأمل أن يكون نوروز 2020 لتوحيد الشعوب وهزيمة الفاشية

وأصدر مؤتمر ستار بياناً كتابياً إلى الرأي العام بمناسبة عيد نوروز الذي يصادف اليوم.

ونص البيان:

"باسم مؤتمر ستار، نُبارك نوروز 2020 على الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة، بالأخص أمهات وأسر الشهداء والنساء.

في شخص الشهيد مظلوم دوغان، زكية ألكان، رهشان دمرل، وسما يوجا الذين وفوا بعهدهم وأعلنوا هذا اليوم، يوم رفع النضال والمقاومة، نحتفل بنوروز منذ آلاف السنين، فقد اشتعلت من أجسادهم جسادعشعلة نوروز.

فيوم نوروز هو تصعيد النضال ضد الفاشية وقمع الشعوب، وتصعيد لكفاح المرأة التي لم تُحني رأسها يوماً وأوقدت الشعلة.

ويصادف اليوم 21 آذار، وبهذه المناسبة نأمل أن يكون نوروز 2020 نوروزاً لتوحيد شعوب المنطقة، وهزيمة الاحتلال، وتحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي.

ونتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، قد لا نتمكن من الاحتفال بشكل كبير بأزيائنا الشعبية والفلكلورية، لكن كل منزل وكل شارع، وكل قرية ستصبح منطقة نوروز.

مرة أخرى، نبُارك نوروز 2020 على القائد عبدالله أوجلان، وجميع شعوب الأمة الديمقراطية.

(س و)

ANHA