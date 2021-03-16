​​​​​​​مؤتمر ستار: مصرين على الاستمرار في النضال لمعرفة وضع القائد

أصدرت منسقيه مؤتمر ستار في روج آفا بيانا إلى الرأي العام، مطالبين فيه بالكشف الفوري عن صحة القائد عبد الله اوجلان.

وأدلى البيان أمام مقر مؤتمر ستار بمشاركة العشرات من النسوة، وممثلات عن الأحزاب السياسية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في المنطقة، رافعين صور القائد عبد الله اوجلان.

وقرئ البيان من قبل العضوة في مجلس مؤتمر ستار بريفان يونس، وأكدت بأن ما تداوله وسائل التواصل والإعلام التركي مؤخرا حول وضع القائد الصحي يثير قلقنا وشكوكنا حول مدى صحة هذه الاخبار.

وجاء في نص البيان:

منذ بداية قيام حركة التحرر الكردستانية كانت ولا تزال هذه الحركة مستهدفة من قبل الفاشية التركية بجميع الأشكال من خلال المؤامرة الدولية و اتباع سياسة ممنهجة لقطع أي وسيلة تواصل ما بين الشعب وقائده الذي قدم دوما فكرا وفلسفة كانت هي طريق سار فيه الشعب نحو حريته وخاصة المرأة التي نالت الجزء الأكبر من هذه الفلسفة للوصول إلى حقوقها وحريتها.



هذه السياسة التي تتبعها الفاشية التركية لاتزال مستمرة بشتى الوسائل مستهدفة إرادة الشعب

والمرأة التي تنفست صعداء الحرية من خلال فكر وأيديولوجية قائد الأمة الديمقراطية القائدعبدالله أوجلان, الذي يمارس بحقه أقسى أشكال التجريد في السجن الانفرادي في إيمرالي وحرمانه من أبسط الحقوق التي تنادي بها وتدعيها اللجنة الدولية لحقوق المعتقلين السياسيين من اللقاء بمحاميه وعائلته .

هذه الفاشية التركية التي لا تتوانى عن القيام كل فترة بمحاولة لإلحاق الأذى بشخص القائد من خلال استخدام وسائل و أساليب لا إنسانية وخلق ظروف لإيذائه.

وما تداولته وسائل التواصل والإعلام التركي مؤخرا حول وضع القائد الصحي يؤكد أن الحكومة التركية مستمرة بممارساتها والمؤامرة المستهدفة شخص القائد خاصة أنها لم تسمح إلى الآن بالسماح لمقابلة القائد مع محاميه و عائلته وهذا ما يثير قلقنا وشكوكنا حول مدى صحة الأخبار المتداولة في الإعلام التركي حول صحة القائد.

إننا في مؤتمر ستار نطالب الجهات المعنية وعلى وجه السرعة بضرورة الكشف عن ملابسات الأخبار المتداولة والسماح للمحاميين باللقاء مع القائد في أسرع وقت, كما نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واللجنة الدولية لحقوق المعتقلين السياسيين للقيام بواجباتها والضغط على الدولة التركية للكف عن هذه الممارسات التي تستهدف بها عموم شعوب المنطقة و خاصة الشعب الكردي في شخص القائد عبد الله أوجلان.

وكما نناشد كافة النساء في شمال شرق سوريا والتنظيمات والحركات النسائية في العالم أجمع للخروج إلى الساحات والمطالبة بحرية القائد ونؤكد أننا صامدون في نضالنا هذا حتى

الاطمئنان على صحة القائد و تحريره من سجنه.

(م ح)

ANHA