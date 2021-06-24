​​​​​​​مؤتمر ستار: دولة الاحتلال التركيّة تستهدف النساء الكرد السياسيّات 

في الـ23 من حزيران/ يونيو 2020 استهدفت طائرة مُسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركيّة منزلاً في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، ما أسفر عن استشهاد عضوتي منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات زهرة بركل، وهبون ملا خليل وصاحبة المنزل الأم أمينة ويسي.

وبهذا الخصوص أصدر مؤتمر ستار في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام ندّد واستنكر من خلاله تلك المجزرة.

البيان قرئ في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني من قبل إحدى المتخرّجات من دورة شهداء مجزرة حلنج سلمى سمي، بحضور العشرات من أعضاء أكاديمية الشهيدة شيلان وخريجي دورة شهداء مجزرة حلنج.

وجاء في نصّ البيان:

"إنّ الهجوم الذي نفّذته دولة الاحتلال التركية كان هدفه استهداف المرأة الحرة وحرية الشعوب، ودولة الاحتلال تلجأ إلى جميع الطرق الوحشية والإبادة".

وأشار البيان إلى أنّ: "الهجوم الذي وقع على قرية حلنج في الـ 23 من حزيران / يونيو 2020 من خلال طائرة مسيرة أدى إلى استشهاد 3 نساء مناضلات، وهذا العمل الإجرامي كان أمام أعين العالم والمنظمات الإنسانية التي تحمي حقوق الإنسان، وهذه الهجمات ماتزال مستمرة في الجبال الحرّة وروج آفا وباكور كردستان وكري سبي / تل أبيض وسري كانيه / رأس العين وعفرين".

وأضاف البيان: "إنّ دولة الاحتلال التركية تستهدف من خلال مرتزقتها، بشكل خاص النساء اللواتي يسعين إلى تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية، والمرأة الحرة مثل ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى آكري وزهراء بركل والأم أمينة وهبون ودنيز بويراز".

(ج ع/إ)

ANHA