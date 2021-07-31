​​​​​​​مؤتمر ستار: استشهاد الكريلا في هجوم لـ PDK يخدم أجندات الفاشية التركية

وتجمّع العشرات من عضوات مؤتمر ستار أمام مركزهن وسط مدينة ديرك، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، حول استشهاد ثلاث من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) بعد هجوم شنته قوات الديمقراطي الكردستاني، في الـ 26 من تموز الجاري، في منطقة خليفان بباشور كردستان.

وفي كركي لكي تجمعت العضوات في ساحة الشهيد خبات في الناخية.

وقرئ البيان في ديرك من قبل عضوة مؤتمر ستار، غالية علي وفي كركي لكي من قبل العضوة غالية سلمو.

البيان شرع بالقول إنه "منذ اليوم الأول من انطلاق ثورة 19 تموز وحتى يومنا هذا، لا تكف أطراف إقليمية ومحلية عن محاولات عبر انتهاج سياسات معادية هدفها إفشال الثورة".

وأضاف "إن الدول الإقليمية تحاول ضرب مكتسبات الثورة التي حققتها شعوب المنطقة، إلا أننا نشهد اليوم أصعب وأخطر المراحل التاريخية ومحاولة زج الطرف الكردي في معركة لا تخدم مصالح الكرد القومية، إنما تخدم مصالح الدولة الفاشية التركية".

وتابع البيان "إن ما يحصل في باشور كردستان من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وقواته، البيشمركة، واستخدام أساليب خسيسة مفتعلة هدفها تفكيك التلاحم الوطني والوقوف في وجه الديمقراطية، والذي استشهد على إثره ثلاث من قوات الدفاع الشعبي".

وأشار إلى أن استشهاد المقاتلين بيد قوات PDK "عمل شنيع يخدم أجندات الفاشية التركية، لذا نحن كحركة نسائية نستنكر هذه الجرائم الوحشية ونطالب جميع الشعوب والمكونات للتعاون والتكاتف والوقوف في وجه من يثير الفتن وإبادة الشعب الكردي".

(ع ع/س ر)

ANHA