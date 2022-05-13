​​​​​​​مؤتمر ستار: الشهيدة آيسل دوغان عملت من أجل الشعب الكردي وكافة الشعوب المضطهدة

أدلى مؤتمر ستار، صباح اليوم، في مدينة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام، حول استشهاد العضوة في مجموعة السلام في باكور، آيسل دوغان، إثر مرض عضال، بعد خروجها من سجون دولة الاحتلال التركي.

وقرئ البيان امام مركز مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة حسين، باللغة العربية، وعضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ريما محمود، باللغة الكردية، بحضور العشرات من عضوات مؤتمر ستار وأسر الشهداء وأعضاء المؤسسات في المدينة، حاملين صور القائد أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، جاء فيه:

"تلقينا نبأ استشهاد الشخصية الثورية وأيقونة السلام والحرية، الرفيقة آيسل دوغان العضوة في مجموعة السلام، التي ارتقت إلى مرتبة الشهادة إثر صراع مع مرض عضال، لازمها عندما كانت في سجون الدولة التركية الفاشية، التي مكثت فيها سنوات طويلة".

أوضح البيان "توجهت الشهيدة آيسل دوغان بعد إطلاق سلطات الاحتلال التركي سراحها، إلى ألمانيا لتلقي العلاج وتكون المحطة الأخيرة في حياتها، "حيث استشهدت، تاركة وراءها إرثاً نضالياً عريقاً وتاريخاً حافلاً بالعمل الجاد والدؤوب من أجل الشعب الكردي وكافة الشعوب المضطهدة في العالم".

مضيفاً "شهدت الشهيدة آيسل مجزرة ديرسم التي منحتها العزيمة والقوة ودافعاً للانتقام، فانضمت إلى حركة حرية كردستان كامرأة ثورية، لقد جمعت كل هذه الصفات، وناضلت على هذا الأساس في كافة ساحات النضال، وسارت على خطا الشهيدتين سارا وظريفة، ونهج وفكر وفلسفة القائد أوجلان".

موضحاً "اعتقلت من قبل السلطات التركية الفاشية؛ بسبب انخراطها مع رفاقها الثوريين في حركة حرية كردستان. رافضين الظلم والاستبداد، مطالبين بالعدالة والمساواة، تواقين لنيل الحرية".

وعاهد مؤتمر ساتر في ختام البيان، بالمضي على خطا الشهيدة آيسل وشهداء الحرية، مؤكداً "لن ننسى نضال الشهيدة آيسل وتضحياتها".

واستشهدت آيسل دوغان في ألمانيا يوم الأربعاء الفائت.

(بـ ر/ف)

ANHA