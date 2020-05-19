​​​​​​​مؤتمر ستار: على جهات المعنية التدخل وحماية حقوق المرأة في عفرين

ومنذ 18 آذار 2018 لاحتلال جيش التركي ومرتزقته لمقاطعة عفرين، يزداد يوماً عم يوم الانتهاكات بحق أهالي وأخص النساء.

أدلي البيان في مخيم سردم الواقعة في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء، بحضور العشرات من عضوات وإداري مؤتمر ستار.

وقرئ البيان باللغتين العربية من قبل إدارية علاقات دبلوماسية لمؤتمر ستار سوزان مصطفى، وبالكردية من قبل إدارية مؤتمر ستار هيفي سليمان. وجاء فيه:

"ندين ونستنكر الهجمات الوحشية والانتهاكات والممارسات اللاأخلاقية التي يتعرض لها أهالي منطقة عفرين منذ بداية احتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، من تهجير قسري، تغيير ديمغرافية المنطقة، التعذيب، اعتقالات تعسفية ونهب مواسم المنطقة وتراثها.

وأشار البيان: تعرضت النساء إلى عمليات اختطاف واغتصاب والزواج القسري، وكل ذلك لكسر إرادتها التي قاومت وحاربت الاحتلال التركي، وهذا ما يدفع إلى انتشار ظاهرة زواج القاصرات بشكل كبير في المنطقة نتيجة خوف الأهالي من أي خطف تعترضها الفتاة.

وطالب مؤتمر ستار بوقف الانتهاكات الممارس ضد النساء في عفرين استنادا إلى قرار الامم المتحدة (١٣٢٥) المتضمنة وقف الانتهاكات وحماية المرأة من العنف الجسدي.

كما وناشد المؤتمر في ختام البيان المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمرأة البحث والتحقيق بوضع الأطفال والنساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي المناف للأعمال الأخلاقية".

البيان انتهى بترديد الشعارات التي تُنادي بـ المرأة الحياة الحرة.

(م ح/س و)

ANHA