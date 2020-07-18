​​​​​​​مؤتمر ستار: 19 تموز رمزًا لمقاومة الشعب وطابعاً للمرأة

بمناسبة حلول ذكرى السنوية لثورة روج آفا الذي يصادف يوم الغد، 19 تموز، أصدرت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا بياناً إلى الرأي العام وهنأت المناسبة. وجاء فيه:

"باسم منسقية مؤتمر ستار في روج آفا

نُبارك لجميع شعوب شمال وشرق سوريا وفي مقدمتهم ذوي الشهداء وقوات حماية المرأة YPJوقوات حماية الشعب YPG وكافة النساء من كافة مكونات في الذكرى السنوية الثامنة لثورة 19 تموز الذي أصبحت رمزاً لمقاومة الشعب الكردي وكافة شعوب المنطقة والتي عرفت بثورة المرأة.

إن الشعوب في سوريا وخاصة الشعب الكردي عانى طويلاً من سياسة التهميش والإنكار لهويته وثقافته من خلال ممارسات الحزب البعث الشوفيني، لذلك مع بدء ثورة ربيع الشعوب في تونس كانت الأرضية الخصبة لانطلاقة ثورة 19 تموز في روج آفا التي كانت رداً على كل سياسات الانحلال والإنكار والشعب الكردي كان منظما تواقاً للحرية وله مشروعه الديمقراطي لاسترداد حقوقه التي سلبت منه وبدأ بثورة الكرامة.

إن المرأة ومنذ اندلاع شرارة هذه الثورة كانت سباقة لريادتها وانخرطت في كافة المجالات من عمل تنظيمي وسياسي وعسكري واجتماعي وكانت رائدة في كافة الفعاليات التي طوّرت هذه الثورة لتصل بها إلى المستوى الحقيقي وخاصة التمثيل المتساوي بين الجنسين من خلال نظام الرئاسة المشتركة ضمن كافة المؤسسات والمجالس والكومينات بالإضافة إلى التضحيات الكبيرة التي قامت بها شهيداتنا من أجل دحر داعش ومقاومة الاحتلال أمثال أرين وسلافا ووارشين وبيريفان وروكسان وغيرهن المئات من خيرة زهرات هذا الوطن، حيث طبعت ثورة 19 تموز بطابع المرأة وأصبحت نموذجاً يحتذى به في كافة المحافل الدولية والعالمية لهذا أصبحت المرأة في شمال وشرق سوريا هدف لهجمات الاحتلال ودائرة الحرب الخاصة بكافة أشكالها وذلك للنيل من مكتسبات هذه الثورة لأن المرأة تُمثل الحجر الأساسي في تطوير هذه الثورة ونجاحها.

المرأة في شمال وشرق سوريا أخذت على عاتقها عهداً في استمرار نضالها وتصعيد مقاومتها ضد كل هجمات المحتملة وإنها ستعمل على حماية مكتسبات ثورة 19 تموز بكل قوتها، ونحن كتنظيم مؤتمر ستار بدورنا نُناشد كافة التنظيمات والحركات النسائية العمل على دعم ومساندة ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا".

ANHA