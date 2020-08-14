​​​​​​​مؤتمر ستار: 15 آب صفحة جديدة في تاريخ نضال الشعب الكردي

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار بيانًا كتابيًّا بالتزامن مع الذكرى السنوية لقفزة 15 آب.

وجاء في نص البيان:

"باسم منسقية مؤتمر ستار، وفي شخص القائد عكيد نستذكر جميع شهداء حركة الحرية، كما نهنئ القائد أوجلان وجميع الشهداء وجميع أبناء شعبنا والشعوب المحبة للسلام بمناسبة قفزة 15 آب.

في مواجهة جميع أشكال الظلم والفاشية وإنكار الوجود، فإن الشعب الكردي، بدأ صفحة جديدة في تاريخه من خلال إطلاق الرصاصة الأولى بقيادة القيادي الشهيد عكيد، ومزق الشعب الكردي كفن الموت، وخلق حياة جديدة، لقد توجه الآلاف من شباب وشابات الشعب الكردي إلى ميادين الحرية، وتحولوا إلى منارة أمل لجميع الثوار في العالم، كما لبى الآلاف نداء العدالة والحرية والحياة الحرة والكريمة، قاتلوا بشجاعة وقادوا طليعة النضال من أجل بناء مجتمع حر ديمقراطي في جميع أجزاء كردستان، وبقيادة المرأة الحرة.

في روج آفاي كردستان، والتزامًا بروح الفداء والتضحية التي مثلها القيادي عكيد، فإن مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة سطروا ملاحم بطولية، وشكلوا طليعة الشبيبة ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية من جميع المكونات من العرب والسريان والتركيان، الذين دافعوا عن مناطقهم وأصبحوا مثالًا يحتذى به في العالم.

واليوم تسطر ملاحم بطولية جديدة في حفتانين في شخص الشهيد أسمر والشهيد نوجان، وسطرت صفحات من ذهب في تاريخ نضال الشعب الكردي، هذه المقاومة التي اتحدت مع مقاومة شعوب المنطقة في معركة دحر الفاشية.

مرة أخرى نهنئ الذكرى السنوية لقفزة 15 آب ونتمنى النصر لشبعنا المقاوم".