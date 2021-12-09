​​​​​​​مؤتمر ستار يزور مؤسسة جيان الحقوقية في باشور

وزار وفد من ممثلات مؤتمر ستار في باشور، أمس الأربعاء، مؤسسة جيان لحقوق الإنسان، ضم ممثلة مؤتمر ستار ليمان شويش، وعضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان ودلفين أحمد.

واستقبل الوفد من قبل المنسق والمعالج النفسي في مؤسسة جيان لحقوق الإنسان، بروا عبد الله، ومسؤول القسم القانوني آرام عزيز، ومسؤولة قسم حماية المرأة فيان شوقي، إلى جانب مجموعة من المساعدين النفسيين في المؤسسة.

وخلال اللقاء، جرى الحديث حول نظام مؤتمر ستار وآلية تنظيمه للنساء من خلال المجالس واللجان التابعة له، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

كما تطرقت ممثلات مؤتمر ستار إلى الدور البارز للمرأة خلال ثورة 19 تموز، وأكدن على أهمية تطوير العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني والحركات والتنظيمات النسائية والشبابية بالنسبة لمؤتمر ستار.

ومن جانبهم، أوضح أعضاء المؤسسة، أن مؤسسة جيان لحقوق الإنسان تدعم وتساند الناجين الذين انتهكت حقوقهم والناجين من العنف والتعذيب، بالإضافة إلى دعم ضحايا الإبادة الجماعية والاضطهاد العرقي، وتعزيز حقوق المرأة، والدفاع عن حقوق الأطفال.

كما أكد الجانبان على أهمية تطوير وتوطيد العلاقات بين مؤسسة جيان ومؤتمر ستار وضرورة العمل المشترك وتبادل الخبرات.

وفي ختام الزيارة أطلع الوفد المؤسسة على بعض الملفات التي أعدها مكتب التوثيق والملفات لمؤتمر ستار عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق النساء في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا.

(س ع/ س ر)

ANHA