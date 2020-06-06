​​​​​​​مؤتمر ستار يثني على جهود HPC  في حماية الموسم الزراعي

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا في العام الماضي حرائق مفتعلة التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وقُدّرت الخسائر التي ألحقتها هذه الحرائق بحسب الإدارة الذاتية بحوالي 19 مليار ليرة سوريا.

وخلال الموسم الحالي، ولمنع تكرار الأمر، تطوعت قوات حماية المجتمع HPC لحماية محاصيل الأهالي إلى حين حصادها.

وانتشر الآلاف من القوات على طول الطرق العامة، وبين الأراضي الزراعية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

وتكريماً لجهودها، زارت عضوات من مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة نقاط القوات، وقدمن لها الحلوى.

وخلال الزيارة تحدثت باسم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو وقالت "هذه السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها حرق المحاصيل الزراعية من قبل أشخاص مأجورين, وهدفهم كسر اقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا, ولكن بفضل الجهود المبذولة سنتمكن من حمايتها.

(كروب/سـ)

ANHA