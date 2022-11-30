​​​​​​​مؤتمر ستار يطالب CPT بالكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان

أتى ذلك، في بيان كتابي، أصدره مؤتمر ستار، اليوم الأربعاء، حول استمرار الدولة التركية الفاشية فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ومنعه لمحاميه وذويه من اللقاء به.

قال بيان مجلس مؤتمر ستار الذي وصلنا نسخة عنه، "تستمر العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان بشكل ممنهج، إذ تُنتهك جميع المبادئ الإنسانيّة والمعايير القانونيّة الدوليّة في ظلّ الانفلات القانوني السائد".

وأضاف: "بالإضافة إلى هذه العزلة بدأوا بانتهاك حقّه كسجينٍ سياسي بشكلٍ لاإنساني بحجج وذرائع مختلفة".

انتقد البيان، صمت جميع المؤسسات الدولية المعنية بالتصرف حيال هذه الممارسات والتعذيب الممارس بحق القائد أوجلان في إمرالي.

كما أوضح أنه من واجب لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) مراقبة الوضع في إمرالي، وتولّي مسؤولياتها هناك، وقال: "لكنّها حتّى الآن لم تؤدّي واجبها الأخلاقي؛ لكن يبدو أنّ هناك قوى تقيّد عمل هذه المؤسسات الدوليّة والإنسانيّة".

ودعا لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى تولي مسؤولياتها حيال سياسة العزلة بشكلٍ قانوني، وكشف معلومات عن وضع القائد وضمان تمتّعه بجميع الحقوق القانونيّة المنتهكة، والعمل على رفع العزلة المفروضة في إمرالي، والسماح للقائد بمقابلة محاميه وأسرته كحقّ من حقوقه والمحاسبة على الجرائم المرتكبة بحقّه.

(ر)