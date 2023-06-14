​​​​​​​مؤتمر ستار يطالب بإنزال أشد العقوبات بحق قاتل الطفلة إيناس

القت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، في 10 حزيران الجاري، القبض على قاتل الطفلة إيناس علي الجاسم، ولاقت هذه الجريمة ردود فعلٍ غاضبة من قبل الأهالي.

وقال مؤتمر ستار في بيان أدلى به اليوم، في ناحية الهول بمقاطعة الحسكة، إن: "الطفلة ايناس علي الجاسم طالتها يد الانتهاك والوحشية بطريقة تخلو من الإنسانية دون أي رادع"، وتساءل: "ماذا فعلت هذه الطفلة البريئة التي لا يراوح عمرها العشر سنوات حتى تلقى كل هذه العنف المستبد من الوحشية والإجرام اللا أخلاقي؟".

ونوه: "الطفلة التي لا تكاد تعرف من طفولتها شيئاً، كان يجب أن تعيش طفولتها وأحلامها البريئة في وطنها وترسم خطوط مستقبلها".

أدان البيان جريمة قتل إيناس، وطالب الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات القاسية بحق مرتكبي هذه الجريمة، ووضع "حدٍ لهذه الجرائم".

(ع م/ م ح)

ANHA