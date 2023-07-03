​​​​​​​مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة زيلان

نظم مؤتمر ستار محاضرة في ناحية الهول بمقاطعة الحسكة، بحضور العشرات من عضوات المؤتمر وأعضاء وعضوات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والمؤسسات المدنية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الهول هبة الله أحمد عن مسيرة الشهيدة زيلان.

وأوضحت أن الشهيدة زيلان تعرفت على نهج حركة التحرر الكردستانية، خلال المرحلة الثانوية، وبدأت أنشطتها التنظيمية في أضنة عام 1994، ثم انضمت إلى صفوف حزب العمال الكردستاني في منطقة ديرسم عام 1995.

وتطرقت هبة الله أحمد إلى وضع الشعب الكردي آنذاك، وقالت إن: "المسار المنحدر للشعب الكردي، توقف مع إعلان PKK عام 1978، بعد محاولة العدو التركي تحويل كردستان إلى وطن دون شعب، عبر ارتكاب مجازر جماعية راح ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص، وترهيب من بقي منهم، وفرض عليهم شم رائحة الموت كل دقيقة من خلال تعذيبهم وتهجيرهم".

وأكدت هبة الله احمد أن العملية الفدائية للشهيدة زيلان التي نفذتها، في 30 حزيران عام 1996، أنقذت الشعب الكردي، وردّت على محاولة اغتيال القائد عبد الله أوجلان.

(ع ا/م ح)

ANHA