يصادف يوم غد الجمعة (17 حزيران)، الذكرى الـ 24 لاستشهاد المناضلة سما يوجا الاسم الحركي "سرهلدان" التي أضرمت النار في جسدها في 21 آذار عام 1998 في سجون الدولة التركية الفاشية، لتستشهد في 17حزيران من العام نفسه، دون أن تعالجها السلطات التركية.

يشار إلى أن المناضلة سما يوجا من مواليد منطقة آكري عام 1971، اعتقلتها الدولة التركية الفاشية بعد تعرفها وانضمامها إلى حركة التحرر الكردستانية، لتحتج على عملية اعتقالها وتضرم النار في جسدها وترتقي إلى مرتبه الشهادة قبل 24 عاماً.

استذكاراً لها وإحياءً لسنويتها، نظم مؤتمر ستار اليوم، في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو محاضرة في مركز مؤتمر ستار الواقع في الناحية.

المحاضرة التي حضرها العشرات من أهالي الناحية وعضوات مؤتمر ستار وأعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في الناحية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها قرأت عضوة مؤتمر ستار في ناحية عامودا، نورا حسين، مقتطفات من رسالة الشهيدة سما يوجا.

فيما بعد، أشارت عضوة مؤتمر ستار، مرا زورو، أن الشهيدة "سما يوجا" أضرمت النار في جسدها للوصول إلى الحرية، والوقوف في وجه خط التصفية الذي ينفذه الاحتلال التركي في سجونه.

وشددت على ضرورة تحلي جميع الأهالي بروح مقاومة الشهيدة "سما يوجا" من خلال التصدي لهجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. وفي الختام دعت إلى تصعيد النضال عبر الامتثال والسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

جل آغا

في السياق ذاته، نظم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا محاضرة، حضرها العشرات من الأهالي بالإضافة إلى عضوات المؤسسات المدنية في الناحية ومجلس عوائل الشهداء في جل آغا.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرئت رسالة الشهيدة باللغتين العربية والكردية، من قبل عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار أماني الشيخ، والإدارية في مؤتمر ستار في جل آغا، بيريفان شارستان، على التوالي.

تناولت الرسالة مقتطفات من سيرة حياة ونضال الشهيدة سما يوجا ونضالها في حركة الحرية ورفضها للسياسات التركية الهادفة إلى تصفية المناضلين الكرد.

لتنتهي المحاضرة بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيي مقاومة المرأة الحرة.

(كروب/آ)

ANHA