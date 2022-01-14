​​​​​​​مؤتمر ستار يصدر بيانا بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ17

أصدرت منسقية مؤتمر ستار بيانا كتابيا بمناسبة ذكرى تأسيسها ال17 وجاء في البيان: احد اهدافنا الاستراتيجية التي نسعى لتحقيها في السنوات القادمة. من اجل دستور سوريا المستقبل هو تشكيل دستور تكون فيه المرأة صاحبة قرار وذات كيانٍ فيه."

وجاء في نص البيان:

"من خلال مؤتمر ستار اثبتت نساء روجافا، شمال وشرق سوريا وجودها وكيانها، تردد النساء هذا القول دائما مؤكدات اهميته بالنسبة لهن.

وأضاف البيان: "ساكنة، ليلى، فيدان، كولة سلمو، الام عقيدة، الام امينة، هبون زهرة، هفرين، امارا، وهند، سعيدة، سوسن، تولهلدان. جميعهن قادتنا المعنويات في نضالنا وكفاحنا من اجل الحرية. ضحين بأرواحهن في سبيل حرية المرأة لقد اصبحن رمزاً مقدساً لنا . نستذكرهن جميعا ونؤكد سيرنا على خطاهن لتحقيق حرية المرأة . كما نهنئ ارواحهن الطاهرة في ذكرى تأسيس المؤتمر".

وأردفت: "أراد مؤتمرنا والذي كان يعرف سابقا باتحاد ستار من خلال تعريف الية عمله كمؤتمر ستار وأهدافه التي تسعى الى تثقيف المرأة وتدريبها في كافة المجالات . ان تصل الى جميع النساء. في مؤتمره السادس عام 2016 ادرك المؤتمر ان عليه ان يُعرف نفسه كمظلة تجمع جميع النساء وتعمل على توعيتهن وتنظيمهن. لذلك اجرى الاتحاد تغييرا في اسمه ونظامه. واصبح مؤتمر ستار الذي يحتضن جميع النساء" .

"اثبتت نساء روجافا من خلال نضالهن وكفاحهن منذ بداية الثورة، للعالم اجمع ان ثورة روجافا هي ثورة المرأة . وشجعت هذه الثورة الكثير من النساء الى النضال من اجل الحرية . من احد اهدافنا الاستراتيجية التي نسعى الى تحقيقها في السنوات القادمة: تشكيل دستور جديد في سوريا المستقبل يمنح المرأة كافة حقوقها وتكون المرأة فيها صاحبة قرار وكيان. من اجل تحقيق مجتمع ديمقراطي تشارك المرأة فيه بجدارة وتثبت كيانها.

عهدنا ان نقوم بكافة واجباتنا ورفع مستوى تقديم الدعم والمساعدة للنساء في المناطق المحتلة. وأيضا تقديم الدعم للنساء المهجرات من عفرين، تل ابيض و سري كانيه لتشجيعهن على مواصلة النضال. ولن ننسى دعم النساء في مناطق اعزاز، باب، جرابلس حيث ان نساء هذه المناطق اكثر النساء تواجهن مصاعب وعوائق في حياتهن.

في الوقت نفسه وعلى مبدأ احتضان جميع النساء نعمل على تأهيل كافة النساء من خلال تقديم الدعم لكافة المنظمات النسائية وحماية حقوق المرأة وتطبيق العدالة والمساواة في نظام الهيمنة الذكورية الذي يحكم العالم اجمعه.

كما نُحيّي مقاومة نساء أفغانستان ضد طالبان. ومقاومة نساء عفرين ضد الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها.

الطريق الذي يقدم فيه الكثير من التضحيات حتما سيكون صاحب روح وطموح عالي لتحقيق اهداف عظيمة، ومن الاتحاد الى مؤتمر ستار قيادة ثورة المرأة ضمان مكتسبات المرأة".

(ر خ)

ANHA