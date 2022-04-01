​​​​​​​مؤتمر ستار يقدم بطاقة تهنئة بمناسبة عيد الأكيتو

وجاء ذلك خلال برقية تهنئة أصدره مؤتمر ستار بمناسبة عيد الأكيتو قال فيه:

"يسعدنا نحن في مؤتمر ستار ان نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد رأس السنة الأشورية (اكيتو) في ١ نيسان من كل عام، هذا العيد الذي يتجلى فيه عمق الهوية التاريخية والحضارية لشعب عريق حافظ على اصالته وقوميته بالرغم من كل السياسات والإبادات و التطهير العرقي الذي تعرض له من قبل الانظمة الاستبدادية لكنه اليوم يتجدد كالربيع ونحتفل معاً في جو من الحرية والديمقراطية فنحن نعتبر كل اعياد المكونات في شمال شرق سوريا أعياد وطنية للجميع".

نتمنى في هذا العيد ان يعم السلام في جميع انحاء سوريا و العالم و تتحقق آمال و طموحات الشعوب فكل أكيتو و الشعب الأشوري بألف خير".

(ل)

ANHA