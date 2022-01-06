​​​​​​​مؤتمر ستار ينظم فعاليات متنوعة في الذكرى التاسعة لاستشهاد ساكينة جانسيز ورفيقتيها

بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة باريس التي ارتكبت بحق المناضلات الكرديات الثلاث "ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز وفيدان دوغان"، على يد الميت (الاستخبارات التركية) في الـ 9 كانون الثاني/ يناير 2013، نظم مؤتمر ستار محاضرة في مدينة قامشلو، اليوم.

ألقيت المحاضرة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، روزا تولهلدان، بحضور العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، والاجتماعية، والسياسية والنسائية، وذلك في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

المحاضرة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تخللتها كلمة لعضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، روزا تولهلدان، استذكرت فيها كافة شهداء الحرية، وقالت: "سعت الدول المشاركة إلى ارتكاب مجزرة باريس بحق الشهيدات الثلاثة، لضرب مقاومة ونضال حركة حرية كردستان، لكنها لم تتمكن من تحقيق مشاريعها؛ لأن حركة الحرية تستمد قوتها وإرادتها من شهدائها، أمثال المناضلة الشهيدة ساكينة جانسيز ورفاقها".

وأكدت روزا تولهلدان أنهم استمدوا من شخصية الشهيدة ساكينة جانسز المقاومة والإرادة الحرة في مواجهة مخططات وسياسات الدول الشوفينية، مضيفة: "نحن على العهد بالسير على خطا مقاومة الشهيدة ساكينة، وسنواصل هذه المقاومة إلى حين تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي المجزرة".

ومضت روزا في حديثها عن الشهيدة ساكينة جانسيز: "كانت المناضلة قدوة لكافة الشعوب، بمقاومتها ردت على سياسات ومخططات الدول المهيمنة، فهي التي وضعت اللبنة الأولى لحركة مقاومة المرأة الكردية".

وبيّنت روزا أن النساء في شمال وشرق سوريا يأخذن من فكر ومقاومة الشهيدة ساكينة جانسيز طريقاً نحو حريتهن، مشيرة إلى أنه من واجب كل امرأة في العالم الكفاح ضد الذهنية الذكورية السلطوية، "فنحن نؤكد أننا سنكمل طريق الشهيدة ساكينة وليلى وفيدان، في مسيرة نضالنا ضمن الثورة".

وأوضحت روزا في ختام حديثها: "ساكينة جانسيز ورفيقتاها يمثلن تاريخ المرأة الحرة، نأمل أن يكون عام 2022 عاماً لحرية كافة النساء والعدالة للبشرية جمعاء، وأيضاً عام محاسبة مرتكبي مجزرة باريس".

مؤتمر ستار في كركي لكي يستذكر شهيدات مجزرة باريس

وفي بلدة المصطفاوية التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو، نظم مؤتمر ستار محاضرة في الذكرى السنوية الـ 9 لمجزرة باريس التي راح ضحيتها المناضلات الثلاثة "ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز".

وحضر العشرات من أهالي القرية والقرى المجاورة لها المحاضرة التي عقدت في مجلس الشعب بالبلدة، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت عضوة مؤتمر ستار، فريال أوسي، حول مسيرة كفاح المناضلات الثلاثة.

ولفتت الانتباه إلى أهمية الدرب الذي سلكته المناضلات الثلاثة للوصول إلى النصر من خلال الكفاح والنضال، وقالت: "على النساء السير على خطا الشهيدات الثلاثة، وجعل مقاومتهن وكفاحهن رمزاً لحريتنا"، لتنتهي المحاضرة بالشعارات التي تمجد الشهداء.

حلب

في السياق ذاته، استذكر مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، خلال اجتماع، اليوم، شهيدات مجزرة باريس، بالإضافة إلى عرض سنفزيون عن مسيرة حياتهن.

في التاسع من كانون الثاني الجاري، سيمضي على استشهاد المناضلات الثلاثة (ساكينة جانسيز، فيدان دوغان وليلى شايلمز) 9 أعوام.

هذا، وحضر الاجتماع الذي نظمه مؤتمر ستار في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، العشرات من أعضاء وعضوات المجالس والكومينات للقسمين الغربي والشرقي في الحي.

وعلق في قاعة الاجتماع صور المناضلات الثلاثة، وصور القائد عبد الله أوجلان.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، من ثم استنكرت الإدارية في مؤتمر ستار، زينب إيبو، المجزرة التي ارتكبتها الاستخبارات التركية بحق المناضلات الثلاثة في باريس.

واستذكرت المسيرة النضالية للشهيدة ساكينة جانسيز، في حزب العمال الكردستاني، والمقاومة التي أبدتها في سجن آمد.

وفي ختام الفعاليات تم عرض سنفزيون عن حياة الشهيدات الثلاثة ومسيرتهن النضالية.

(كروب/ي م)

ANHA