​​​​​​​مؤتمر ستار ينظم احتفالية في لبنان بمناسبة يوم المرأة العالمي

بدأت الاحتفالية التي أقيمت في بيروت بالوقوف دقيقة صمت، ألقيت بعدها عدة كلمات من بينها كلمة باسم مؤتمر ستار ألقتها حنان عثمان التي باركت حلول 8 آذار على جميع النساء المناضلات والشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن دفاعاً عن قضايا المرأة وحريتها.

تلاها إلقاء كلمة من قبل رئيسة جمعية المساواة ماري الدبس التي باركت حلول اليوم العالمي للمرأة على "كل اللواتي ناضلن وضحين بأرواحهن لتصل المرأة إلى نيل حريتها وتأخذ دورها الريادي في كافة مجالات الحياة".

كما ألقت عضوة المجلس النسائي اللبناني مقبولة قيس كلمة باركت فيها هذه المناسبة على جميع النساء وقالت :" في هذه المناسبة نستذكر كافة النساء الشهيدات اللواتي استشهدن في مقاومة لبنان وجنوب لبنان في مواجهة الهجوم الإسرائيلي والنساء اللواتي استشهدن في عموم كردستان في مواجهة الأنظمة الفاشية والسلطوية واللواتي وقفن في وجه مرتزقة داعش".

ثم ألقت رئيسة رابطة جين النسائية في لبنان وعضوة تحالف ندى بشرى علي كلمة بحلول اليوم العالمي للمرأة وقالت: "نبارك باسم تحالف ندى وهو التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلول هذا اليوم على كل نساء العالم و نستذكر كل اللواتي ضحين وناضلن في سبيل حرية المرأة ولنيلها الحياة الكريمة".

تلاها بدء الاحتفالية على وقع الأغاني الكردية والعربية، وسط عقد المشاركات حلقات الدبكة، وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

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ANHA