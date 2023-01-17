​​​​​​​مؤتمر ستار يندد بمقتل البرلمانية الأفغانية السابقة مرسل نبي زاده ويدعو لتصعيد النضال

ندد مجلس مؤتمر ستار، اليوم الثلاثاء، خلال بيان كتابي، وصلتنا نسخة عنه، باغتيال العضوة السابقة في البرلمان الأفغاني، مرسل نبي زاده.

واغتيلت البرلمانية السابقة، مرسل نبي زاده، يوم الأحد 15 كانون الثاني/ يناير الجاري في منزلها بالعاصمة الأفغانية كابول؛ إثر تعرضها لهجوم مسلح أصيبت بها في الرأس والصدر.

وجاء في مستهل البيان "كانت مرسل نبي زاده إحدى ممثلي الشعب الأفغاني الذين لم يغادروا البلاد على الرغم من أن حياتها كانت معرضة للخطر. لم تقبل قتل إرادة الشعب على يد طالبان وبقيت في بلادها. وقالت في رسالتها هذا البلد ليس بمطعم لم أحب خدمته فغادرته، هذا بلدي وسأقف إلى جانب شعبي، كانت ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق المرأة لسنوات، وأظهرت دعمها للحركة الثورية للمرأة الأفغانية".

وأشار البيان إلى أنه "لا نعتقد أن هذه صدفة من الواضح أن دماغها وقلبها كانا مستهدفين، يريدون قتلها ليوجهوا رسالة إلى كل نساء أفغانستان اللواتي يواصلن مقاومتهن ضد طالبان ونضالهن من أجل حياة حرة".

ولفت إلى أنه وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان، تقوم تدريجياً بإخراج النساء والفتيات من المجال العام والسياسة ومجال العمل والمؤسسات التعليمية لاختزال حياة وهوية وإرادة المرأة إلى كائن لا يستمع إلا إلى هيمنة الرجل.

موضحاً "المرأة التي تقاوم وتقود الثورة ضد النظام الفاشي للرجل الحاكم يُنظر إليها على أنها الخطر الأكبر، لأنها تلمع في الظلام، وتعطي الأمل، وتنشر الشجاعة وقوة المقاومة لذلك يتم استهداف النساء وتعذيبهن واعتقالهن وقتلهن".

ونوه البيان "بصفتنا نساء كرديات، نواجه نفس الوضع، يريد الاحتلال التركي الفاشي تدمير مقاومتنا بقتل قياداتنا، ولكن مع كل شهادة نصمم على ولائنا، علاقتنا بالثورة النسائية ونضالنا من أجل حياة حرة في بلد حر تكتسب المزيد من القوة. نزيد من مقاومتنا لتحقيق آمال وأحلام رفاقنا وقادتنا الشهداء".

وشدد البيان في ختامه على أن نضال النساء الأفغانيات هو نضال النساء أجمع، وعليهن الاستمرار بالمقاومة حتى تتحقق حرية المرأة، مبيناً "نضالكِ هو نضالنا ومقاومتنا هي مقاومتكِ. أنتِ تعطينا الأمل والقوة، ونأمل أن تمنحكِ ثورتنا النسائية القوة والثقة".

(ي م)

ANHA