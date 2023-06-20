​​​​​​​مؤتمر ستار يندد بهجمات الاحتلال التركي ويؤكد رفع وتيرة نضاله

تجمّع، اليوم، العشرات من عضوات مؤتمر ستار، بالإضافة إلى عضوات المراكز والمؤسسات المدنية في المنطقة، في مركز مؤتمر ستار الواقع في حي الناصرة، حاملات أعلام مؤتمر ستار وصور جرحى هجمات الاحتلال التركي، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

استنكر البيان الذي قرأته الإدارية في مؤتمر ستار حلبجة عبدو، هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، مشيراً إلى أنه "بعد عمليات التزوير التي قام بها أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وعودته للحكم، أصبح يتمادى أكثر في ممارسة سياسته القذرة ضد شعب شمال وشرق سوريا".

كما أدان مؤتمر ستار عبر البيان، صمت القوى الدولية المستمر حيال الهجمات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعب المنطقة، مبيناً أن "الهدف من هذه الهجمات، هو تهجير المواطنين من منازلهم وزعزعة أمن واستقرار المنطقة المتزامن مع استهداف المراكز المدنية والعسكرية والمنشآت الحيوية عبر طائراتها المسيّرة".

وأكد وقوف شعب المنطقة إلى جانب بعضه البعض، قائلاً: "بالمقاومة نتصدى لكافة الهجمات التي تطال المنطقة ونرفع وتيرة النضال لكسر المؤامرة الدولية التي تقوم ضد شعب المنطقة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات والهتافات التي تحيي مقاومة شعب شمال وشرق سوريا.

في سياق متصل، ندد مؤتمر ستار في ناحية تل براك بمقاطعة الحسكة، بهجمات دولة الاحتلال التركي، خلال بيان حضرته العشرات من عضوات المؤسسات المدنية في الناحية، وقرأته عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل براك، رغد الحسين.

(بـ ر،ع ع/ ي)

ANHA